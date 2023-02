Nourrir son corps sans vider son portefeuille en mangeant sainement

On le sait, c'est dans le panier d'épicerie que la hausse du coût de la vie se fait le plus sentir.

Les viandes et les poissons sont particulièrement touchés par l'inflation.

Des nutritionnistes estiment toutefois qu’il y a des solutions de rechange pour les consommateurs. Ils expliquent que plus on a de variété dans notre assiette, plus on économisera.

D’ailleurs, malgré l’inflation, des gens rencontrés par notre journaliste Véronique Lauzon disent qu’ils ne se privent pas, mais qu’ils tentent d’acheter des produits en rabais.

«Le prix de la viande a vraiment augmenté, mais ça ne m’empêche pas d’en acheter», a dit une dame rencontrée à l’épicerie. Une autre a répondu à notre journaliste qu’elle épluche les circulaires avant d’aller faire ses emplettes.

Des nutritionnistes rappellent que pour lutter contre les changements climatiques, il faut grandement diminuer notre consommation de viande.

«Ça peut être une occasion de découvrir de nouvelles protéines végétales comme les pois chiches, les haricots et les lentilles», explique Bernard Lavallée, nutritionniste. «C’est une bonne nouvelle pour la santé et une bonne nouvelle pour l’environnement.»

Sarah Gauthier, aussi nutritionniste, soutient qu’il est important de diversifier ses choix de protéines.

«Réduire notre consommation de viande et de poisson c’est bon pour le portefeuille et la planète.»