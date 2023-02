Nouvel hommage pour commémorer la mort tragique de Meriem Boundaoui

Une vingtaine de personnes ont tenu cet après-midi une minute de silence près de la rue Jean Talon Est, où deux ans plus tôt, une adolescente de 15 ans a été tuée par balles.

La victime, Meriem Boundaoui, se trouvait simplement à la mauvaise place, au mauvais moment. Une balle perdue l’a atteinte à la tête alors qu’elle se trouvait assise dans une voiture le 7 février 2021.

Mardi après-midi, un rassemblement a été organisé pour honorer sa mémoire dans le stationnement d’une boulangerie de la rue Valdombre, où elle a été assassinée.

La sœur de la jeune femme, des proches, ainsi que des politiciens locaux et des policiers du SPVM étaient présents.

Les enquêteurs du SPVM ont établi que Mme Boundaoui est une innocente victime de la violence par armes à feu qui sévit dans le Grand Montréal.

«Il y a du progrès à faire»

Les organisateurs de l'événement avaient aussi affiché les photos d’Amir Benayad, de Thomas Trudel et de Jannai Dopwell-Bailey, trois autres adolescents assassinés à Montréal.

«Je crois qu’on ne voudrait jamais les oublier, je crois que ça reste pour nous un rappel quotidien de la responsabilité qu’on a sur nos épaules pour l’avenir. Comment nous, comme politiciens, qu’est-ce qu’on doit faire et mettre en place pour que ça ne se reproduise jamais», mentionne Arij El Korbi, conseillère pour l’arrondissement Saint-Léonard.

«Même deux après, on se rappelle toujours que ça reste une tragédie. On sent que ça pèse lourd sur nous. Ça nous rappelle un peu qu’on a un rôle en tant que société; on doit travailler un peu plus sur la sécurité, donc même deux ans après, on sent qu’il y a du progrès à faire», remarque pour sa part Yahya Maayouf, du Bureau associatif de la diversité et de la réinsertion.

Cette cérémonie se voulait aussi un rappel de l’importance, en tant que société, de s'occuper de la jeunesse en renforçant les actions contre la violence et en misant sur la prévention.

Les deux présumés assassins de l’adolescente Meriem Boundaoui demeurent par ailleurs incarcérés. Rappelons que 4 autres complices avaient été arrêtés par le SPVM en juin.

En janvier, l’un des principaux suspects, Aymane Bouadi, avait demandé à être libéré en attendant son procès, ce que le tribunal avait refusé.