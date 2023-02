Quand recruter à l’international devient facile

De plus en plus d'entreprises du Saguenay optent pour le recrutement à l'international afin de pallier la pénurie de main-d'œuvre locale.

Malgré un processus long et fastidieux, des firmes d'experts comme Zonéo Monde permettent de rendre l'expérience beaucoup plus agréable pour les employeurs.

Pour PCP Aluminium, à La Baie, l'aide de ces experts a fait toute la différence.

Il y a sept mois, Nesrine Turky et sa famille quittaient la Tunisie pour s'installer au Saguenay. Pour elle, ce changement a été bénéfique sur plusieurs points.

«Pour améliorer notre vie, pour améliorer notre esprit aussi, pour découvrir d'autres endroits et rencontrer d'autres personnes», a-t-elle mentionné.

Son époux, Aymen Amri, a poursuivi sa carrière de soudeur chez Coupesag. L’expérience de travail est très enrichissante, pour lui et ses collègues.

«Huit personnes tunisiennes travaillent pour Coupesag, c'est une belle expérience, c'est magnifique!», a-t-il admis.

«Les Saguenéens sont très gentils. J'y ai trouvé beaucoup d'aide», a ajouté son épouse.

C'est la firme Zonéo Monde qui les a aidées dans le processus.

«On s'assure de couvrir tous ces aspects-là de la carte d'assurance maladie en passant par le permis de conduire jusqu'aux cours de français en revenant à la citoyenneté canadienne, car c'est le but ultime de notre service», a expliqué Alex Martin, chargé de projet en immigration, Zonéo Monde.

La firme aide actuellement une douzaine d'entreprises à recruter à l'international.

«On a une quarantaine de travailleurs présentement qui sont recrutés de la Tunisie et du Maroc pour venir travailler», a précisé M. Martin.

Entourés d’experts

La firme Zonéo Monde dispose d’une cinquantaine de candidats qualifiés dans divers métiers du milieu industriel. Son rôle est également d'amener les entreprises qui ne sont pas encore rendues à embaucher à l’international à prévoir le faire éventuellement, si le besoin se présente.

«On a des contacts en Tunisie qui sont des directeurs de centres de formation professionnelle. Il s’agit donc de gens qui cautionnent les candidatures qu'ils nous envoient. On collabore avec des avocats, des gens qui travaillent directement en immigration, et ça nous permet d'offrir un service clé en main à l'employeur», a mentionné le chargé de projet en immigration.

«Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de mentionner mon besoin, passer des candidats en entrevue et choisir le meilleur pour moi. Oui, c'est beaucoup d'étapes, mais quand on a une compagnie qui nous aide là-dedans, ça ne fait pas peur», a témoigné Carole-Ann Tremblay, directrice des ressources humaines pour PCP Aluminium.

De plus, processus est rapide. Le tout se fait entre huit mois et un an.

«On fait affaire avec des postes qui sont identifiés par le gouvernement canadien en traitement simplifié. Ce sont des postes qui nécessitent une embauche immédiate», a souligné Alex Martin.

«On en a deux dans notre compagnie et on est très satisfaits. Actuellement, on a cinq autres candidats qui sont dans le processus et qui devraient arrivent d'ici 8 à 12 mois. C'est la meilleure solution pour avoir quelque chose de rapide et de qualité», a constaté, pour sa part, Mme Tremblay.

Intégration réussie

Pour ce qui est d'Aymen, son intégration se passe à merveille. Lui et sa famille attendent d’ailleurs une deuxième petite fille pour le mois d’avril.

«[J’encourage les immigrants] à venir, d'améliorer leur vie, de venir ici!», a dit sa femme, Nesrine Turky.

«On est fiers de voir le paysage saguenéen se teinter de plusieurs nationalités, de diversité», a indiqué M. Martin.