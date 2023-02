Retour du Salon Expo habitat de Québec

Après deux années d’absence, le Salon Expo habitat de Québec sera de retour au Centre de foires d'ExpoCité, du 23 au 26 février prochains.

En 2022, il s’est dépensé 1,4 G$ en dépenses de rénovation dans la région de la Capitale-Nationale, ce qui représente un record, selon les données fournies par l’APCHQ.

«C’est une croissance de 18% par rapport à 2021 qui était elle-même une très bonne année avec une hausse de 28% par rapport à 2020. On vient de connaître des années exceptionnelles. On va redescendre un peu en 2023 effectivement», a fait savoir Paul Cardinal, directeur du service économique à l’APCHQ.

«Habituellement, les dépenses en rénovation ont tendance à augmenter à chaque année, au fur et à mesure que le parc de logements s’agrandit, mais avec les taux d’intérêt hypothécaire qui ont augmenté drastiquement, il y a certains ménages qui sont un peu refroidis. Selon nos prévisions, ce n’est pas tant nécessairement le fait qu’ils vont moins entreprendre de travaux, mais ils vont y aller avec des travaux peut-être un petit peu plus modestes», a-t-il ajouté.

Dans un sondage réalisé l’an dernier, l’APCHQ estime qu’environ 30% des ménages ont recours à du financement pour faire faire leurs travaux de rénovation.

«On s’entend que lorsqu’ils ont recours à du financement, c’est pour des travaux plus importants.»

Une autre tranche de 10% paie à même ses économies. Habituellement, les travaux sont un peu plus modestes.

«Pour les gens en mesure de payer les travaux à partir de leurs économies, l’impact des taux d’intérêt n’est pas vraiment là», a poursuivi M. Cardinal.

Prix des matériaux

L’un des effets positifs du ralentissement est que les prix des matériaux reviennent à un niveau «plus normal».

«La plupart des problèmes d’approvisionnement se sont résorbés. Le coût de certains matériaux augmente moins rapidement. Au global, ça augmente encore, mais beaucoup moins rapidement. Il y a certains matériaux dont le prix a diminué, en particulier le bois d’œuvre qui avait connu la plus forte hausse pendant la pandémie.»

En 2024, d’après les prévisions de l’association, le marché reprendrait la route de la croissance avec une hausse de 12% des dépenses de rénovation.

«On pense que les taux d’intérêt vont graduellement diminué.»

Programmation

«Après deux années durant lesquelles aucun salon n’a pu avoir lieu, alors que les marchés de la rénovation, de la construction et de l’immobilier ont littéralement explosé, il était primordial pour nous de revenir avec une offre diversifiée et, surtout adaptée à la réalité des consommateurs», a affirmé Martine Savard, directrice générale de l’APCHQ -région de Québec.

Le Salon présentera des minimaisons et micromaisons, alors que l’accès à la proprité n’a jamais été aussi restreint. Du côté de l’animation, le Salon rassemblera sur sa scène centrale plusieurs personnalités bien connues du grand public telles que Marina Orsini, Loounie et la cheffe Ann-Rika Martin, le chef Marc Maulà, ainsi que Kim Thúy et le chef Phong Thach.

Les personnalités offriront des présentations tant sur les tendances déco-réno que sur les plaisirs culinaires et l’art de recevoir.

Les visiteurs avides de nouveautés pourront découvrir six sites de maisons qui s’inscrivent dans les tendances actuelles. Le Salon accueillera également la Maison Enfant Soleil signée Bonneville en exclusivité. Autre nouveauté, on pourra y découvrir la toute première piscine-conteneur 100 % québécoise, complètement autoportante et facile à installer sur n’importe quel terrain.