Séismes en Turquie: l’aide s’organise à Montréal

L’aide s’organise à Montréal au Centre Communautaire Turc pour aider les survivants des deux séismes.

• À lire aussi: Un nouveau-né relié par le cordon ombilical à sa mère décédée extirpé des décombres

• À lire aussi: Turquie et Syrie: course contre le temps et le froid pour aider les rescapés

• À lire aussi: Plus de 5000 morts dans le puissant séisme en Turquie et en Syrie

Un premier avion partira mercredi vers la Turquie pour acheminer les dons récoltés vers les sinistrés touchés par les tremblements de terre.

Les responsables de cette collecte demandent à la population de donner des couvertures, des vêtements chauds, des cosmétiques et des produits hygiéniques.

«J’ai plusieurs amis qui ont des membres de leur famille qui sont décédés. Il y a plusieurs personnes qui sont encore sous les décombres. Venir aider aujourd'hui, ce n’est rien pour nous», mentionne Emre Keskin Camii, responsable du Centre Communautaire Turc de Montréal.

«C’est juste normal! Je crois qu’il faut s’entraider surtout dans des périodes comme celle-là. Je demande au monde de vider leur garde-robe», explique une citoyenne.

«C’est difficile de voir ça. C’est mon père qui m’a appelé parce qu’il l'a également ressenti dans une ville adjacente. C’est catastrophique! C’est difficile de voir les images», dit un résident.

Pour les gens à l’extérieur de Montréal, il est également possible de donner dans les magasins EconoPlus, le propriétaire s’est engagé à acheminer les dons récoltés vers le centre communautaire.

Selon le dernier bilan officiel, les séismes qui ont frappé lundi la Turquie et la Syrie ont fait plus de 5000 morts.