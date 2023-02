Tournoi de hockey pee-wee de Québec: achalandage record à prévoir samedi

Une foule importante est attendue pour le premier match de l’équipe ukrainienne au Tournoi international de hockey pee-wee de Québec, qui aura lieu le samedi 11 février.

Déjà, 12 000 places, sur les 18 000 disponibles, sont réservées pour cette journée seulement, alors que les petits Remparts et les petits Nordiques seront également en action.

« On le sait qu’on va avoir 18 000 personnes ici au Centre Vidéotron », a lancé le directeur général du tournoi, Patrick Dom. « C’est la première fois, je pense, de l’histoire du Centre Vidéotron pour le Tournoi pee-wee qu’on va le remplir vraiment à pleine capacité. »

Si cette pensée le remplit de fierté, elle soulève aussi certaines inquiétudes en ce qui concerne le stationnement ainsi que l’accès au site. D'autant plus que l’événement ExpoMoto se tiendra au même moment au Centre de foires d’ExpoCité.

« Ce qu’on souhaiterait, c’est d’avoir vraiment un système de navettes avec des stationnements incitatifs pour désengorger le site », induique M. Dom.

Des parents se demandent même s’ils seront en mesure d’assister à la rencontre de leur enfant.

« On doit recevoir facilement entre 200 et 250 appels et courriels par jour de pères et de mères de jeunes qui vont jouer à 2 h 15, 3 h 30, 4 h, qui se disent : est-ce que je vais être capable juste d’aller voir jouer mon gars? »

La Ville dit être en discussion avec le Réseau de transport de la capitale (RTC), mais les habitudes de fréquentation de l’événement rendent la planification d’un système de navettes plus compliquée selon le maire.

« L’enjeu qu’on a avec le Tournoi pee-wee, c’est que ce n’est pas une affluence qui se fait comme dans un spectacle au Centre Vidéotron où les gens doivent arriver à une heure précise et quittent tous en même temps. Les achalandages sont vraiment variés », a expliqué Bruno Marchand, qui admet cependant que des citoyens pourraient devoir s’armer de patience samedi.

La Ville assure qu’elle prendra une décision dans les prochaines heures.

En attendant, autant le directeur général du tournoi que le directeur d’ExpoMoto invitent les gens qui souhaitent participer à l’un ou l’autre des événements à bien planifier leurs déplacements.

« On demande aux gens d’arriver plus de bonne heure pour la journée de samedi », a mentionné Yves Watier.

- Avec les informations d'Élie Duquet, TVA Nouvelles