Un jeune itinérant écope de 20 mois pour avoir brûlé trois maisons en voulant se réchauffer

Un jeune itinérant qui a causé un brasier immense et détruit trois maisons en neuf minutes en allumant un feu pour se réchauffer devra réfléchir encore quelques mois en détention, a tranché un juge.

• À lire aussi: Un jeune itinérant brûle trois maisons en voulant se réchauffer dans une résidence en construction

«Les gestes commis sont hautement répréhensibles, le délinquant est responsable de ses actions», a insisté le magistrat Serge Delisle, ce matin, au palais de justice de Longueuil.

Le 31 mars 2022, Thomas Denoncourt, âgé de 22 ans au moment des faits, a causé des dommages de plus de 1,2 M$ en allumant un incendie qui a détruit trois résidences de la rue Quinn à Longueuil.

Il venait de s’introduire dans une des maisons alors en construction et non habitée. Pour s’éclairer et se réchauffer, il a allumé un feu avec du papier, mais en a rapidement perdu le contrôle.

Photo d'archives, Antoine Lacroix

Il a tenté d’éteindre l’incendie, mais voyant que le brasier prenait de l’ampleur, il s’est enfui sans alerter les résidents autour ni même contacter les services d’urgence.

Fuite

«Une chance que ma conjointe a le sommeil léger. Elle a entendu un pétillement et en regardant par la fenêtre, elle a vu que c’était jaune dehors», avait témoigné en Cour Jacques Rioux, un des sinistrés.

«On dormait à l’étage. On aurait pu ne pas être capable de sortir de notre maison», avait-il dit.

Après avoir fui les lieux de l’incendie, Thomas Denoncourt s’était rendu à un organisme venant en aide aux itinérants, tout près de là, et avait avisé une intervenante de ce qu’il venait de faire. Cette dernière avait alors appelé les policiers.

Photo d'archives, Antoine Lacroix

Détenu depuis près d’un an, il a récemment tenté de convaincre le juge d’être clément à son égard, insistant sur ses troubles mentaux et ses problèmes de consommation.

Consommation

Thomas Denoncourt avait été diagnostiqué d’une dépression majeure. Mais il avait négligé de prendre sa médication. Et malgré une thérapie réussie pour vaincre ses problèmes de toxicomanie, il s’était replongé dans la consommation de drogue à peine deux semaines avant son arrestation, a déploré le juge.

Le magistrat s’est inquiété par le plan de sortie de l’accusé. Mis à part faire de la méditation, de la lecture et rédiger un journal, il n’a pas de projet concret.

«Comment occupera-t-il son temps? C’est préoccupant», a-t-il dit.

Le juge Delisle a ainsi rejeté la suggestion de 15 mois de détention de la défense, qui aurait permis à Thomas Denoncourt de quitter la prison dans les prochaines semaines.

Il lui a plutôt imposé une peine de 20 mois. Détenu depuis son arrestation en mars dernier, il lui reste 7 mois à purger.

Le jeune homme sera par la suite soumis à une probation de deux ans. Il lui sera notamment interdit de consommer de l’alcool ou de la drogue, il devra suivre une thérapie et prendre sa médication prescrite.