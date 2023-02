Un jeune Palestinien tué durant un raid israélien à Naplouse

Les forces israéliennes ont abattu mardi un Palestinien de 17 ans au cours d'un affrontement violent survenu durant un raid militaire à Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie occupée, selon des sources concordantes.

Hamza Amjad al-Ashqar «a été tué par une balle au visage tirée par les soldats de l'occupation durant l'agression à Naplouse», écrit le ministère de la Santé palestinien dans un bref communiqué.

Selon un communiqué de l'armée, des soldats ont été visés par des jets de «pierres, d'engins explosifs et de cocktails Molotov» au cours d'une «action antiterroriste» dans la ville de Naplouse. Les soldats «ont riposté à balles réelles en direction d'un suspect armé qui avait tiré sur eux», et ont touché quelqu'un, ajoute le communiqué.

Interrogé par l'AFP sur la nature de l'arme utilisé par cette personne, un porte-parole de l'armée n'a pas été en mesure de fournir immédiatement une réponse.

Selon des sources de sécurité palestiniennes et des résidents, le raid des forces israéliennes sur Naplouse, zone autonome palestinienne en vertu des accords d'Oslo (1993), a commencé vers 4 h (2 h GMT).

Pendant l'incursion, des affrontements violents ont eu lieu dans un quartier oriental de la ville voisin du camp de réfugiés palestiniens d'Askar, dont était originaire le jeune Ashqar, selon ces mêmes sources.

«Le Repaire des Lions», groupe armé palestinien de Naplouse, a indiqué sur le réseau social Telegram que certains de ses combattants avaient pris part à ces affrontements, mais sans dire si Ashqar était un de ses membres.

Selon des habitants, les forces israéliennes ont arrêté trois Palestiniens au cours du raid.

L'armée israélienne indique de son côté avoir arrêté neuf Palestiniens au cours de diverses «actions antiterroristes» nocturnes en Cisjordanie, mais aucun à Naplouse. Le Club des prisonniers palestiniens a fait état de son côté de 35 arrestations nocturnes, sur lesquelles 14 personnes étaient encore détenues en fin de matinée.

Israël accuse régulièrement l'Autorité palestinienne de faillir à ses obligations en n'arrêtant pas les activistes armés planifiant des attaques anti-israéliennes, et l'armée multiplie les opérations dans des secteurs de la Cisjordanie normalement sous contrôle sécuritaire palestinien en vertu des accords d'Oslo.

Depuis le début de l'année, le conflit israélo-palestinien a coûté la vie à 42 Palestiniens (parmi lesquels des combattants et des civils, dont des mineurs), six civils israéliens (dont un mineur), et une Ukrainienne, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de sources officielles israéliennes et palestiniennes.