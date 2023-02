Une mairesse de l’Estrie dénonce des gestes d’intimidation

L'intimidation à l'endroit des élus ne s'estompe pas, malgré les appels lancés par les politiciens et les services policiers, et on en voit des impacts à divers endroits, notamment à North Hatley, en Estrie, où la mairesse dénonce certains gestes d’intimidation posés à son endroit.

Marcella Davis Gerrish, qui a été conseillère municipale quelques années avant d’être élue mairesse en 2021, a dénoncé la situation, lundi soir, en séance du conseil municipal. Ces gestes déplacés se seraient intensifiés au cours des derniers mois. La mairesse a indiqué avoir reçu notamment des appels de personnes qui raccrochent rapidement. Des véhicules auraient également circulé à basse vitesse à proximité de sa propriété privée.

«Quand je regarde la situation et que je regarde au sud ce qui se passe là-bas, je me suis dit que ce n’était pas acceptable. Le message, hier soir, que j’ai voulu dire à notre population c’était pour dire: “hey la gang, on est mieux que ça!”», a expliqué la mairesse de North Hatley.

La Sûreté du Québec (SQ) a confirmé avoir été mise au fait de la situation, mais aucune plainte officielle n’a été déposée.

Plusieurs passants rencontrés par TVA Nouvelles, ce mardi, ont qualifié cette situation d’inacceptable.

«Je trouve ça tellement déplorable. Ces gens-là tentent de faire leur mieux. On peut être d’accord ou en désaccord avec leur position, mais on n’est pas obligé de les harceler», s’est désolée une dame.

«Ces choses-là doivent être dénoncées. J’ai l’impression que ces gens se sentent comme s’il n’y avait pas de problème, pas de conséquences», a ajouté un autre passant.

Plusieurs élus ont aussi été victimes d'intimidation lors de la dernière campagne électorale. Le député d'Orford, Gilles Bélanger, a d’ailleurs dû recourir à la protection de la SQ, après avoir reçu des menaces.

À Magog, le directeur général a dénoncé, en novembre dernier, une recrudescence des gestes déplacés à l'endroit des élus et des employés municipaux.