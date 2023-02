Une semaine de relâche en novembre pour des élèves de Trois-Rivières

Le calendrier scolaire des élèves de quatre écoles privées de Trois-Rivières sera revu et comportera désormais une semaine de relâche additionnelle en novembre.

«C'était important pour nous de donner un autre répit aux jeunes dans l’ensemble de cette année scolaire», a expliqué Julie L’Heureux, la directrice générale de l’Institut secondaire Keranna, une des quatre écoles en question, les autres étant le Collège Marie-de-l'Incarnation, le séminaire Saint-Joseph et l'École Val-Marie.

Leur décision d’offrir une nouvelle semaine de relâche a été prise après consultation avec les parents. L’inspiration leur est venue entre autres du modèle de l'école Vision, un réseau d’écoles privées ayant un établissement à Trois-Rivières.

«Huit ans de semaine de relâche à l'automne et on peut voit les effets positifs. Nous, on ne reviendrait pas en arrière», a commenté la directrice générale de l’école Vision de Trois-Rivières, Caroline Melançon.

Le calendrier scolaire dans les quatre écoles qui viennent d’adopter cette pratique restera similaire à ce qu’il était jusqu’à maintenant. Les 180 jours d'école et les 20 journées pédagogiques seront respectés.

«Les journées pédagogiques, si elles ne sont pas positionnées dans cette semaine-là, sont ailleurs, donc c'est un simple déplacement», a indiqué Mme L’Heureux.

À la sortie des classes au Collège Marie-de-l'Incarnation, mardi, après avoir discuté avec des parents, nous avons pu constater que les opinions divergent. En majorité, ils trouvent que leurs enfants méritent une pause. D’autres profiteront de cette semaine pour passer du temps en famille. Par contre, pour des parents, cela représente un stress supplémentaire étant donné qu’ils devront faire garder leurs enfants ou les occuper. Pour certains, une semaine en mars, c’était déjà assez de gestion.

Les élèves, eux, n'y voient que du positif. Certains nous ont confié avoir envie de décompresser puisque le début de l’année scolaire est stressant. D’autres veulent voyager ou simplement revenir plus en forme pour mieux performer.

Puis, cette pause en novembre permettra à plusieurs de surmonter le changement d'heure, une période jugée plus difficile.

Pour Paul Langevin, un psychologue, «quand les jeunes sont capables de baisser leur anxiété, nécessairement, on améliore les notes scolaires».

Au Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy, qui gère le réseau public dans la région, une relâche en novembre ne pourrait être possible qu'à la rentrée 2024, étant donné que le prochain calendrier scolaire a déjà été adopté.