Violence chez les jeunes: les écrans mis en cause

Depuis plusieurs mois, on assiste à de plus en plus de scènes de violence chez nos jeunes. Violence physique, verbale, armée: autant d'épisodes récents de violence qui n'étonnent pas Marc Grenier, fondateur du projet Lory et de SOS écrans.

«Les psychiatres, en 2018, sont sortis dire que les écrans étaient dangereux, a-t-il expliqué. Mais les deux générations d'avant sont programmées à la violence.»

Selon certaines études, avant la fin de son primaire, un enfant aurait déjà vu plus de 100 000 agressions et plus de 8000 meurtres. Et comme entre 0 et 5 ans, le cerveau est une véritable éponge, tout ce qu'il voit s'inscrit directement dans le subconscient. Selon M. Grenier, jusqu'à 5 ans, un cerveau télécharge des informations. À partir de 6 ans, il l'applique. Tenir nos tout-petits loin des écrans est donc primordial.

«Actuellement, ça manque un peu d'encadrement dans certaines familles et dans certains environnements, a déclaré Mélanie Bilodeau, psychoéducatrice spécialisée en petite enfance. Même en milieux scolaires, les écrans sont présents, ou même en CPE.

Idéalement, les enfants de 0 à 3 ans ne devraient jamais avoir accès à un écran. Un objectif difficilement atteignable pour bien des parents, affirme Mme Bilodeau.

Limiter

«Ce n’est pas impossible, mais c'est de gros défis. Moi je suis de celles qui pensent qu'on peut essayer de trouver des accommodements. C'est de vraiment s'assurer que nos enfants sont exposés à du contenu qui est pertinent, qui est adapté à leur âge et qu'ils sont accompagnés aussi au moment où ils visionnent un écran.»

Mais pas plus d'une heure par jour, temps d'écran de garderie inclus. Et même les superhéros ne montrent pas tous patte blanche. «Il a des scènes qui sont extrêmement violentes, et on voit par la suite [l'enfant] vouloir reproduire ces comportements-là.»

Marc Grenier est peu optimiste pour ceux chez qui le mal est déjà fait. Selon lui, déprogrammer le cerveau pour recommencer est très compliqué et a un taux de réussite plutôt faible. Mais il est encore temps de renverser la vapeur pour les générations à venir. Et pour M. Grenier, un simple livre de conte pourrait tout changer.

«On raconte l'histoire et après l'histoire, c'est la répétition des messages: on pose des questions, a-t-il expliqué. Et après, la chose la plus importante, c'est l'interaction. Il faut que les enfants vivent la situation comme une petite pièce de théâtre.»

Pour renverser la vapeur, des investissements majeurs seraient nécessaires et pour la psychoéducatrice, c'est la responsabilité de l'ensemble de la société de protéger le plein développement du cerveau de l'enfant. «Alors oui, le gouvernement a énormément de choses à faire en ce sens-là.»