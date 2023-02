1945 entreprises insolvables en 2022 au Québec

En raison de l’inflation et de la hausse des taux d’intérêt, le nombre de dossiers d’insolvabilité d’entreprises a bondi de 37,2% en 2022, le taux le plus élevé jamais enregistré en 30 ans.

Les chiffres sur l’insolvabilité du Bureau du surintendant des faillites révèlent 3400 entreprises qui ont déposé un dossier d’insolvabilité en 2022, contre 2480 en 2021.

C’est le Québec qui a enregistré le nombre le plus élevé avec 1945 dossiers d’insolvabilité l’année dernière, alors que l’Ontario suit de loin avec 906 entreprises en faillite.

Les secteurs de la construction, des services d’hébergement et de restauration, et de la vente au détail ont enregistré les hausses les plus marquées avec respectivement 150%, 130% et 119%.

«La construction, les services d’hébergement et de restauration, et les ventes au détail ont été durement touchés au cours de la dernière année», a observé dans un communiqué le président de l’ACPIR, Jean-Daniel Breton.

«Beaucoup d’entreprises de ces secteurs ont subi les pressions engendrées par la hausse des coûts, les pénuries de main-d’œuvre, les problèmes de maintien des effectifs et le fléchissement de la demande des consommateurs», a soutenu M. Breton.

«Le fait que les propriétaires d’entreprise s’efforcent tant bien que mal de composer avec tout ce que cela entraîne, et que les coûts d’emprunt sont de plus en plus lourds à assumer, tout porte à croire que le nombre d’entreprises à la recherche de solutions pour se réorganiser ou alléger leur dette continuera de croître», a-t-il anticipé.