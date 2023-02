Carnaval de Québec: Matt Lang et Koriass prêts à faire sauter la baraque

Les artistes musicaux Matt Lang et Koriass ne feront peut-être pas partie du même spectacle jeudi soir et vendredi sous le dôme géant du Carnaval de Québec, mais ils font la même promesse au public : une fête en règle.

Malgré les conditions inhabituelles imposées par les joies de l’hiver, Matt Lang compte bien mettre le feu aux planches.

Photo Blacky Patsy fournie par Matt Lang

« J’ai l’habitude de boire du whisky sur scène et d’être entouré de plein d’amis. Je veux offrir le même genre d’expérience au public jeudi. Peut-être que je remplacerai mon verre habituel par du caribou ! »

La tête d’affiche de la Soirée New Country se disait « très fébrile » à l’approche de sa prestation.

« C’est gros, confie-t-il. Le Carnaval, c’est un événement majeur et je me trouve vraiment chanceux de pouvoir y participer. »

Le chanteur qui est en pleine tournée pour son deuxième album, More, a adoré tous ses passages dans la capitale.

« La vague New Country est bien présente à Québec et ça se ressent. J’ai vécu des expériences incroyables les dernières fois que je suis venu et le gros party de jeudi ne devrait pas trop dépayser le public. »

Dans sa place

Koriass abonde dans le même sens par rapport à l’accueil des gens de sa ville d’adoption.

« J’habite à Québec depuis quelques années et je suis toujours très content de donner un spectacle ici », souligne-t-il.

Contrairement à Matt Lang, qui a plus tendance à se produire en chandail à manches courtes qu’en parka, le rappeur est un habitué des spectacles en conditions hivernales. « C’est toujours une bonne ambiance, il y a une énergie différente. »

Photo d'archives, Agence QMI

Lors de la Soirée Hip-Hop de samedi, Koriass retrouvera ses musiciens après avoir fait la tournée des salles avec son producteur musical.

« Ça va être le fun de se retrouver sur la scène tous ensemble, ça va ajouter encore plus d’ambiance. »

Le rappeur interprétera plusieurs pièces de son dernier album, Abri de fortune (pour fin du monde), en plus d’interpréter les plus grands succès de sa carrière en collaboration avec le public. Des « invités surprises » prendront aussi part au spectacle.

Première partie

L’artiste hip-hop Naya Ali, lauréate du Félix de l’album anglophone de l’année en 2022 (Godspeed: Elevated), aura la tâche de réchauffer la foule.

« C’est une rappeuse qui a le vent dans les voiles et je trouve ça très cool que le Carnaval lui donne ce genre de visibilité », conclut Koriass.

La Soirée New Country jeudi soir :

La chanteuse de Beaconsfield Brittany Kennell en première partie à 20 h

Spectacle More de Matt Lang à 21 h 30

Un invité mystère

La soirée Hip-Hop vendredi :

La rappeuse montréalaise Naya Ali en première partie à 20 h

Spectacle de Koriass et ses musiciens à 21 h 30

Plusieurs surprises pour le public