«Ce genre de tragédie là bouleverse le Québec en entier», dit la FTQ

La présidente de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), Magali Picard, a exprimé son soutien aux travailleurs et à la population et s’est dite indignée après qu’un bus s’est encastré dans une garderie de Laval mercredi matin.

«Ce genre de tragédie là bouleverse le Québec en entier. Je pense à nos gens effectivement, à ces travailleurs-là [les travailleurs de la STL, membres du SCFP affilié FTQ]», a-t-elle confié, lors d’un point de presse à la Tribune de la presse du parlement de Québec.

Mme Picard, fille de chauffeur d’autobus et maman elle aussi, a affirmé que la FTQ s’assurera, avec l’aide d’un syndicat affilié, que les chauffeurs seront accompagnés.

«C’est difficile pour moi de vous exprimer à quel point nos travailleurs de la Société de transport de Laval doivent être bouleversés aujourd’hui. C’est extrêmement difficile, pour toute la population. On parle d’enfants. À chaque fois qu’on vient toucher à nos enfants au Québec, je pense que tout le monde se sent complètement indigné et c’est comme ça que je me sens», a-t-elle ajouté.

Photo Agence QMI, Étienne Bouchard

Mme Picard a par ailleurs déclaré être convaincue de la solidarité entre les travailleurs.

«Vous savez, je suis une maman donc certainement que les familles qui sont touchées actuellement vivent des heures épouvantables et l’inquiétude de toutes les familles qui ont des enfants soit dans les écoles, les garderies actuellement au Québec doivent être complètement bouleversés», a-t-elle continué.