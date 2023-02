Un père de famille profondément secoué par la tragédie de Laval a livré un émouvant témoignage à TVA Nouvelles, mercredi.

L’homme, dont le plus jeune fils va dans une garderie située tout près de celle du drame, a été bouleversé au point où il a décidé d’aller chercher son enfant plus tôt. Sa conjointe a également quitté le travail et ils sont allés chercher leur fils aîné à l’école afin d’être tous les quatre réunis.

«C’est là qu’on réalise que c’est ce qu’on a de plus précieux (...) On veut juste être ensemble, en famille, et se donner des câlins», a-t-il affirmé.

Onde de choc

Le père de deux enfants a également raconté les scènes horribles qu’il a observées aux abords de la garderie où la tragédie s’est déroulée.

«Il y avait des parents qui sortaient avec leur enfant, d’autres qui venaient chercher leur enfant et d’autres qui sortaient sans enfant, en braillant», a-t-il témoigné. «C’est tragique. Il n’y a pas de mots pour exprimer ça.»

Ce dernier admet avoir beaucoup de mal à imaginer la douleur des parents qui ont perdu un enfant dans ce drame.

«C’est très difficile. Je ne sais pas comment ça va être demain dans le quartier. C’est sûr qu’on va être marqué à jamais», clame l’homme.

«On voit ça aux États-Unis, on voit ça ailleurs, mais on ne pense pas que ça va arriver au Canada (...) C’est arrivé à Laval aujourd’hui», ajoute-t-il.

