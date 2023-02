Dépenses d’agglomération: une rencontre positive, insistent les maires de Québec, de L’Ancienne-Lorette et de Saint-Augustin-de-Desmaures

Au terme d’une rare rencontre au sommet au sujet du partage de la facture d’agglomération, les maires de Québec, de L’Ancienne-Lorette et de Saint-Augustin-de-Desmaures ont qualifié leur réunion de mercredi après-midi de «positive» tout en convenant de se revoir d’ici un mois.

«Très amicale. Beaucoup d’ouverture. On est très heureux. C’est positif», a résumé Gaétan Pageau, maire de L’Ancienne-Lorette, pour qualifier cette rencontre.

Convenant que la saga politico-judiciaire traîne depuis de très longues années, aucune des parties ne s’est toutefois hasardée à fixer un échéancier précis pour régler ce dossier «hypercomplexe».

Pendant de longs mois, le maire Marchand a refusé le principe même d’une réunion avec ses deux homologues en faisant valoir que les villes défusionnées poursuivaient sa Municipalité devant la justice. Il a toutefois changé son fusil d’épaule.

«On a envie, avec M. Juneau et M. Pageau, de donner une chance à une négociation pour les années à venir», a-t-il laissé tomber en signalant «qu’on est loin de la coupe aux lèvres».

À partir de 2024

Fait à noter, la rencontre de mercredi portait sur le partage de la facture d’agglomération pour le futur, c’est-à-dire à partir de 2024.

S’il devait y avoir une entente, elle ne s’appliquerait vraisemblablement pas aux années antérieures, puisque les tribunaux doivent encore se prononcer sur cette portion litigieuse, a laissé entendre Bruno Marchand.

«Les tribunaux et les procédures suivent leur cours. Est-ce que l’entente qu’on aurait pourrait être rétroactive? Je suis loin d’être certain. On n’en est pas là», a admis le maire de Québec.