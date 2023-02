Tragédie de Laval: les 24 prochaines heures déterminantes pour l’état des enfants

Quatre enfants âgés de quatre à cinq ans sont actuellement hospitalisés au CHU Sainte-Justine à Montréal, et un d’entre eux a été transféré aux soins intensifs, bien que leur vie ne soit pas en danger.

«L’évolution est difficile toujours à prévoir chez les enfants, mais nous comptons offrir les meilleurs soins à ces enfants-là et leur permettre de récupérer le plus rapidement pour qu’ils puissent reprendre leur vie normale», a assuré Marc Girard, directeur des services professionnels du CHU Sainte-Justine, en point de presse mercredi après-midi.

Deux garçons et deux filles ont été amenés au centre hospitalier après qu’un bus de la Société de transport de Laval s’est encastré dans leur garderie mercredi matin.

Les enfants sont arrivés conscients au centre hospitalier, ce qui est une bonne nouvelle selon M. Girard, mais il faudra attendre les prochaines 24 heures pour en savoir plus, a-t-il précisé.

Écoutez l'entrevue avec Hal Newman, ancien paramédic et fondateur du projet « La dernière ambulance » à l’émission de Yasmine Abdelfadel diffusée chaque jour en direct 13 h 35 via QUB radio :

Les enfants sont en évaluation, après avoir reçu les soins vitaux au centre de traumatologie. Leur état psychologique sera évalué dans les prochaines heures pour déterminer s’ils devront être déplacés en soins intensifs, alors que l’un d’entre s’y trouve déjà.

Le CHU de Sainte-Justine s’est préparé à recevoir les victimes. «C’est ce qu’on appelle un pré-code orange, c’est de se préparer pour accueillir le plus de patients possibles, de rendre disponibles tous nos plateaux d’urgence, du bloc opératoire, des unités d’hospitalisation, de l’imagerie, s’assurer que le scan et toutes les résonnances magnétiques soient disponibles pour pouvoir offrir des soins et des services», a expliqué M. Girard.

Les victimes dont l’état nécessité une intervention plus urgente ont été transportées dans des centres hospitaliers plus proches.

Toutes les familles ont été informées, a-t-il précisé.