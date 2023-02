Drame à Laval: une veillée à la chandelle pour les victimes

Un rassemblement a lieu à l'église Sainte-Rose-de-Lima en mémoire des victimes.

Des parents, des proches, des voisins, et des membres de la communauté sont venus déposer des fleurs, des jouets, des peluches pendant cette veillée à la chandelle en la mémoire des deux enfants qui sont décédés dans cet évènement tragique.

«On a des enfants et on n’ose pas s’imaginer ce que cela fait de perdre un enfant, donc on a choisi de venir en appui aux parents qui ont perdu un enfant dans cet évènement», explique une dame à notre journaliste, Yves Poirier, sur le parvis de l’église.

Plusieurs ont profité du moment pour se recueillir devant l’église et pour allumer quelques chandelles.

«S’il y a une chose qui devrait être sacrée c’est bien la sécurité des enfants et ça a été aliéné aujourd’hui et je crois que c’est important de démontrer qu’on est tous solidaires», témoigne un autre.