Gauche ou droite? Un tableau pédagogique fait débat au Cégep Garneau de Québec

Le Cégep Garneau, à Québec, a annoncé mardi qu’il ferait des vérifications après la diffusion sur les réseaux sociaux d’un tableau étudié dans un cours qui définit la gauche et la droite.

«Nous comprenons que les informations qu'il contient suscitent des questionnements. Nous ferons les vérifications nécessaires auprès des personnes concernées», a déclaré le Cégep sur Twitter.

Tableau transmis dans le cadre d'un cours - Nous comprenons que les informations qu'il contient suscitent des questionnements. Nous ferons les vérifications nécessaires auprès des personnes concernées. Voici notre réponse complète: pic.twitter.com/cId7pFWvh5 — Cégep Garneau (@CegepGarneau) February 7, 2023

Le tableau, distribué dans un cours de sciences politiques, définit et compare les concepts de gauche et de droite selon différents thèmes: Humain, Société, Culture, Histoire, Économie et Politique.

Selon ce tableau, l’humain de droite est défini comme étant «Égoiste, irrationnel, esclave de ses pulsions et de ses instincts», alors que l’humain de gauche serait «altruiste, rationnel, maître de lui-même».

L’enseignant qui a développé cette fiche comparative ne connaît rien à la science politique, mais au moins il « fit » toutes les cases de la diversité.



Doit sûrement être du genre à dire au début de ses cours qu’il se trouve sur le territoire ancestral des Hurons. pic.twitter.com/VEduC1nNrQ — Jean-François Caron 🇨🇦 🇰🇿 (@jfrcaron) February 7, 2023

De la même manière, la société de droite est une société «basée sur la compétition et la hiérarchie, avec la valorisation des élites», quand la société de gauche est «basée sur la coopération, l’égalité et l’équité, ainsi que la valorisation de tous, y compris minorités et marginaux».

Le Cégep a publié une lettre de réaction sur twitter, précisant que: «Notre institution d’enseignement n’encourage aucun courant ou famille politique.»

«Divers mécanismes sont en place au Cégep Garneau pour assurer la qualité de l’enseignement, dont la Procédure relative au règlement des plaintes et des différends liés à l’enseignement», est-il également écrit.

Les étudiants sont invités à compléter le formulaire de plainte en cas de différend avec un professeur, et l’institution assure qu’un suivi rigoureux sera appliqué.