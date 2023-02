«Je trouve que c’est d’une tristesse effroyable», affirme le maire de Laval

Le maire de Laval, Stéphane Boyer, s’est dit profondément bouleversé par la tragédie qui a coûté la vie à deux enfants, mercredi matin.

«Pour moi, comme maire, ça me dépasse. Je trouve que c’est d’une tristesse effroyable. Aujourd’hui, il y a des parents qui ont reçu un appel qu’on ne souhaite jamais recevoir dans une vie», a déclaré le maire de Laval en entrevue à TVA Nouvelles.

L’élu est arrivé très tôt sur les lieux du drame et a rencontré plusieurs parents. La colère, la tristesse et l’incompréhension règnent au sein de ses citoyens, observe M. Boyer.

«Je crois que pour tout le monde, c’est une tragédie sur laquelle il est difficile de mettre des mots», a-t-il affirmé.

Pour le moment, on ignore le mobile de cet événement, mais les circonstances rendent bien peu plausible la thèse de l’accident.

«Peu importe c’est quoi le motif, je crois que ça ne va jamais combler la perte et le deuil que ça crée chez nos citoyens», souligne le maire.

Des ressources psychologiques ont été déployées rapidement pour venir en aide aux familles des enfants de la garderie, mais également au voisinage, aux policiers, ambulanciers, pompiers et employés de la STL, assure Stéphane Boyer.

«La tragédie touche beaucoup de personnes de manières différentes», clame le maire de Laval.

«Ce sont des scènes traumatisantes. Donc, on veut s’assurer de tout mettre en place pour que les gens aient du soutien psychologique. On l’a fait aujourd’hui et on va continuer de le faire dans les prochains jours», ajoute-t-il.

