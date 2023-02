Plus de deux ans après son arrivée à Trois-Rivières, l'école de pilotage Évolution change de mains : les nouveaux propriétaires ont des projets d'expansion pour former la relève alors que l'industrie est aux prises avec une pénurie de pilotes.

L'école de pilotage Évolution est vendue. Quatre partenaires d'affaires reprennent les rênes, dont deux jeunes pilotes dans la vingtaine. Tous deux originaires de France, Richard Quignon et Tony Choel ont fait leur formation de pilotage à Trois-Rivières et souhaitent maintenant transmettre leur passion et leur expertise.

L'école offre des cours pour obtenir une licence de pilote privée et une licence professionnelle. Quatre instructeurs sont en poste en ce moment. Chaque année, ils forment près d'une trentaine d'élèves.

Les nouveaux propriétaires ont plusieurs projets d'expansion en tête. Ils souhaitent joindre les jeunes directement dans les écoles secondaires et leur démontrer que la formation pour devenir pilote est plus accessible que l'on pense.

«Être pilote c’est environ un an et demi, deux ans. Ça peut être moins ou un peu plus. C’est très modulable d’où le programme modulaire qu’on offre ici», explique Richard Quignon.

L'industrie de l'aviation a connu de grands bouleversements qui ont accentué la pénurie de pilotes. On estime que des milliers de postes seront à combler au cours des prochaines années au pays.

«En ce moment, on parle d’opportunités qui n’ont jamais existé dans l’aviation. Des emplois qui étaient accessibles à l’intérieur de 15 à 20 ans de carrière chez Air Canada... sont maintenant accessibles en cinq ans. C’est du jamais vu!», explique Richard Quignon.

L'écart entre les besoins de l'industrie et le nombre de pilotes formés chaque année au pays se creuse. Une décroissance est observée.

En 2021, Transport Canada a délivré 1500 licences de pilotes professionnels, soit 80% de moins qu'en 2018.