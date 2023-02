Londres renforce ses sanctions contre le secteur de la défense russe

Le Royaume-Uni a renforcé ses sanctions à l'encontre du secteur de la défense russe, a annoncé mercredi le gouvernement britannique, au moment où le président ukrainien Volodymyr Zelensky effectue une visite surprise dans le pays.

Les nouvelles sanctions visent notamment «six entités fournissant des équipements militaires tels que des drones pour l'invasion de l'Ukraine par la Russie», a indiqué le ministère britannique des Affaires étrangères dans un communiqué.

«Huit personnes et une entité liées à des réseaux financiers malveillants» proches du Kremlin ont également été soumis aux nouvelles sanctions, qui incluent notamment un gel des avoirs.

«Ces nouvelles sanctions accélèrent la pression économique sur Poutine en sapant sa machine de guerre, pour aider l'Ukraine à l'emporter», a déclaré le chef de la diplomatie britannique James Cleverly.

Selon le communiqué, le Royaume-Uni a sanctionné plus de 1300 personnes et entités depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine il y a bientôt un an.

L'annonce de ces nouvelles sanctions a eu lieu au moment où le président ukrainien Volodymyr Zelensky effectue mercredi une visite surprise au Royaume-Uni. Il a été accueilli par le premier ministre Rishi Sunak et doit s'entretenir plus tard avec le roi Charles III.