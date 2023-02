Maisons des aînés: 2 fois plus d’employés qu’en CHSLD?

La Coalition avenir Québec (CAQ) a essuyé beaucoup de critiques sur le fait que l'ouverture des maisons des aînés allait créer deux classes de personnes âgées au Québec, mais selon Québec solidaire, non seulement les installations sont beaucoup plus accueillantes qu'en CHSLD, mais il aurait aussi deux fois plus d'employés pour prendre soin des résidents.

La députée de Sherbrooke Christine Labrie s’est levée au Salon bleu mercredi matin pour questionner le gouvernement à propos de la gestion de la première maison des aînés ouverte à Sherbrooke en novembre 2022: «Le soir c’est un préposé pour six personnes alors que c’est un pour 12 personnes dans les CHSLD de Sherbrooke. Ça veut dire qu’il y a un service deux fois plus rapide pour quelqu’un qui veut un verre d’eau ou qui a un malaise. Moi je le trouve extraordinaire ce ratio-là, il est beaucoup mieux qu’en CHSLD, mais j’aimerais ça qu’il soit le même en CHSLD.»

La ministre responsable des Aînés, Sonia Bélanger, défend le modèle de la CAQ: «C’est un modèle qui est extraordinaire pour nos aînés et les adultes qui ont des handicaps physiques, et nous allons en même temps rénover nos CHSLD et réorganiser les services.»