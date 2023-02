Maria Shriver se sentait invisible avec Arnold Schwarzenegger

La journaliste et ex-conjointe du Terminator a avoué en entrevue qu’elle se sentait invisible lors de leur mariage de 25 ans.

«J’étais fâchée contre les gens qui ne me prenaient pas en considération alors que j’étais à côté d’Arnold», a-t-elle dit en entrevue au podcast de Hoda Kotb, lundi.

AFP

«J’ai finalement réalisé que ces gens tentaient de m’apprendre une leçon. Ce n’était pas si j’étais invisible à leurs yeux, mais plutôt par rapport à moi-même. Est-ce que je me vois? Suis-je visible pour moi?», a-t-elle enchainé.

Maria Shriver et Arnold Schwarzenegger se sont marié en 1986 et on eu quatre enfants. Ils se sont séparés en 2011 mais ont officiellement divorcé en 2017.