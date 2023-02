Patrick Bélanger sera le nouveau directeur du SPAL

Patrick Bélanger, ancien haut placé de la Sûreté du Québec (SQ), va prendre la relève de Fady Dagher à la tête du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL).

M. Bélanger a ainsi été retenu pour occuper le poste de directeur de la police de Longueuil, qui était resté libre depuis le départ de M. Dagher vers le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Celui qui est actuellement directeur adjoint du SPAL a été nommé pour une période de cinq ans à compter du 20 février.

«L'expertise et la grande compréhension de la réalité longueuilloise de Patrick Bélanger sont inestimables pour la poursuite de la vision du SPAL qui est chère pour notre administration: une vision novatrice et reconnue à l'échelle internationale», a déclaré mercredi par communiqué la présidente du comité exécutif d'agglomération et mairesse de Longueuil, Catherine Fournier.

Sa promotion sera soumise pour approbation au conseil d’agglomération du 16 février prochain, même si le comité exécutif s’est déjà prononcé en faveur.

«Parmi ses mandats futurs, notons que le nouveau chef du SPAL poursuivra le développement des talents à l'interne et l'adaptation des services à la réalité longueuilloise», a mentionné le directeur général de la Ville de Longueuil, Alexandre Parizeau.

L’assermentation officielle de l’ancien directeur adjoint de la SQ est prévue au début du mois d’avril.