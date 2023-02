Québec augmente la taxe sur les produits du tabac

Les cigarettes coûteront plus cher à partir de jeudi, en raison de l’augmentation par le gouvernement de la taxe spécifique sur les produits du tabac.

La taxe sur le tabac passera de 29,80 $ par cartouche de 200 cigarettes à 37,80 $, soit une augmentation de 8 $.

«Les coûts du tabagisme au Québec, c’est de l’ordre de 3,8 milliards $ annuellement. Alors c’est certain que la recommandation de la santé publique continue d’être que la meilleure dissuasion pour le tabac, c’est la taxation», a déclaré le ministre de la Santé, Christian Dubé, dans les couloirs du parlement mercredi matin.

M. Dubé a réitéré l’objectif du gouvernement de réduire le taux de tabagisme à 10 % d’ici 2025. «Le Québec est rendu à environ 13 % de personnes qui fument. C’est quand même une diminution importante depuis plusieurs années. On a toujours notre objectif de réduire jusqu’à 10 %. Et la mesure qu’on a annoncée aujour’dhui est exactement dans ce sens-là.

L’autre objectif de cette hausse est de «minimer l’impact des activités de contrebande de tabac», a souligné le ministre des Finances, Éric Girard.

Le taux de la taxe augmente ainsi de 4 cents par cigarette, passant de 14,9 cents à 18,9 cents.

«Cette hausse devrait permettre de réduire le nombre de consommateurs de tabac au Québec, particulièrement chez les jeunes», a indiqué le cabinet du ministre des Finances dans un communiqué de presse.

Sauver des vies

La coalition québécoise pour le contrôle du tabac estime que la décision du gouvernement de hausser cette taxe «va sauver d’innombrables vies».

«Il n’existe pas de mesure plus efficace que la taxation pour réduire le tabagisme qui tue plus de la moitié des fumeurs réguliers», a exprimé la porte-parole de la Coalition, Flory Ducas, dans un communiqué de presse.

Selon Mme Ducas, une hausse de cette envergure va dissuader beaucoup de jeunes de s’initier au tabagisme, et motivera des fumeurs à arrêter de fumer.

«Nous espérons que cette hausse n’est que le début d’une politique plus large visant à rejoindre, au minimum, le niveau de la taxe tabac de l’Ontario, soit la province avec le taux de taxation le deuxième plus bas au pays et dont la taxe dépasse celle du Québec par plus de 7$ malgré la hausse annoncée aujourd’hui», a ajouté Mme Ducas.

La taxe la plus faible au pays

Prix d’une cartouche de 200 cigarettes, taxes incluses:

- Québec : 130,92 $ (37,80 $ de taxes)

- Ontario : 139,94 $ (46,86 $ de taxes)

- Alberta : 148,98 $ (55 $ de taxes)

- Saskatchewan : 160,83 $ (66,69 $ de taxes)

- Colombie-Britannique : 170,11 $ (75,63 $ de taxes)

Source: ministère des Finances du Québec