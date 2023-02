Saguenay-Lac-Saint-Jean: une hausse de compte de taxes qui ne passe pas à Sainte-Rose-du-Nord

Des citoyens de Sainte-Rose-du-Nord, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ont eu une bien mauvaise surprise en recevant leur compte de taxes, car la facture a doublé pour certains.

«On parle de gens dont le compte de taxes est passé de 1500 $ à 3000 $, c'est de l'argent», a lancé Jonathan Boivin, porte-parole des résidents de l’Anse d’en Bas, à Sainte-Rose-du-Nord.

Pourtant, leur chalet est sans service. Les résidents doivent prendre un côte-à-côte ou une motoneige pour se rendre à leur résidence parce que les rues ne sont pas déneigées. Ils n'ont pas non plus de service d'aqueduc, d'égouts ou de service d'ordures. «C’est beaucoup payer pour ce qu'on a en tant que services», a affirmé M. Boivin.

Cette hausse s'explique par l'évaluation municipale, qui a bondi pour plusieurs propriétaires. À titre d’exemple, la résidence de l’un d’eux était évaluée à 132 000 $. En 2023, la même résidence, sans rénovation, est évaluée à 211 000 $. «Moi j'ai augmenté de 40 000 $ sans raison, ne serait-ce que le changement d’une marche», a illustré Jonathan Boivin.

Les résidents du secteur de l'Anse d'en Haut se sont présentés au conseil municipal lundi pour demander essentiellement une baisse du taux ou de leur évaluation municipale. La réponse ne les satisfait pas. «Très déçu de la tournure des événements, en se faisant dire, “écoutez c'est votre choix d'avoir un chalet de villégiature. Non je ne changerai pas le taux de taxation et c'est comme ça et ça ne changera pas”», s’est insurgé le porte-parole.

Le maire de Sainte-Rose-du-Nord a clarifié sa position. «Imaginez-vous si je commençais à baisser des taux de taxes pour des citoyens... je n’ai pas cette l’attitude là de le faire et même si je l’avais, sur quelle base je peux dire que vous pouvez payer moins de taxe que monsieur ?», a affirmé le maire de Sainte-Rose-du-Nord, Claude Riverin.

«On m'a dit conteste ton évaluation municipale, c'est beaucoup de sous, faut le faire avant le mois d'avril et ce n’est pas gratter. Faire venir un évaluateur c'est 1000 $. Pour sauver 1000 $ de taxes, c’est 1000 $ pareil de frais», s’est désolé Richard Perreault, résident de l’Anse d’en Haut.

«Est-ce que je suis conscient pour certains que c'est une grosse hausse de taxe ? Oui je suis conscient. Si je baisse le taux de taxe, et que je fais des pertes, je vais mettre la municipalité sous tutelle ? Non, ça c’est sûr que non», a continué le maire.

Ces résidents déplorent aussi que le stationnement qui est réservé pour leur véhicule et leur motoneige soit toujours rempli de touristes ou de pêcheurs. «On est supposés avoir une place attitrée, mais ce n’est pas fait. On a un autre stationnement à la patinoire, mais avec la pêche blanche, c'est toujours rempli. Il y a vraiment aucune place pour nous», a dit Jonathan Boivin.

Les bacs à ordure qui sont mis à leur disposition dans le village sont aussi toujours pleins.

«Payer des choses qu'on n'a pas accès, c'est dur... Tout augmente cette année, c'est assez dur moralement», a avoué M. Boivin.