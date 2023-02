Tragédie dans une garderie: consternation jusqu'en Mauricie

Même à des dizaines de kilomètres du drame, des parents rencontrés par TVA Nouvelles ont le cœur brisé. Difficile de ne pas se mettre à la place de ceux qui ont vécu l'horreur à Laval mercredi matin.

Ce drame vient secouer tout le monde, particulièrement ceux qui ont des enfants qui fréquentent la garderie.

«Chez certains parents, ça va réveiller des traumatismes qu'ils ont vécus. Des parents qui ont perdu des enfants soit par accident ou autre tragédie semblable et tous les anxieux, en ce moment, vont avoir peur des événements qui vont venir dans les prochains jours. Il faut se rappeler que c'est un événement isolé », a expliqué le psychologue Paul Langevin.

En guise de soutien, des gestionnaires de garderie d'un peu partout en province, dont en Mauricie, érigent un drapeau blanc.

Plusieurs se remettent en question aujourd'hui: comment être encore plus sécuritaire pour prévenir ce genre d'événement ou même des gestes accidentels?

«On se rencontre en rencontre d'équipe demain justement avec tous les employés des deux installations. C'est sûr et certain qu'on va toucher la question, évaluer la situation et voir comment on peut être encore plus sécuritaire », a expliqué la directrice générale des garderies Les Rikikis, Maria Lira.

«Les CPE, ce sont des milieux sécuritaires, donc les parents ne devraient pas craindre d'envoyer leurs enfants dans un CPE. C'est un drame inimaginable, c'est horrible. J'ai encore de la misère à en parler pour ma part. J'espère que ces gens-là vont avoir du soutien», a ajouté la présidente du Syndicat des travailleuses en CPE du Cœur-du-Québec, Suzie Gallairdez.

La Société de Transport de Trois-Rivières, qui a préféré ne pas accorder d'entrevue pour l'instant, est également «de tout cœur avec les personnes éprouvées par la tragédie survenue à Laval, a-t-elle indiqué par écrit. Nos premières pensées vont évidemment aux enfants et aux parents.»