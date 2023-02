Tragédie dans une garderie de Laval: «on va être là si on peut aider», dit Trudeau

Le premier ministre Justin Trudeau a fait savoir que son gouvernement suivait la situation «de proche» après qu’un autobus ait foncé dans une garderie à Laval, blessant grièvement plusieurs enfants et adultes.

«On espère que tout le monde va être correct», a lancé le premier ministre d’un ton grave mercredi matin. «Je ne peux pas imaginer ce que ces parents sont en train de vivre maintenant avec la communauté évidemment.»

Écoutez l'intervention de Maxime Deland au micro de Benoit Dutrizac via QUB radio :

«En tant que gouvernement fédéral, on va être là si on peut aider, mais je sais que toutes les autorités et les premiers répondants sont en train de faire leur travail», a poursuivi M. Trudeau.

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a également réagi au drame, évoquant un «dramatique accident».

«Nos pensées sont avec les familles et la communauté de Laval suite au dramatique accident dans une garderie ce matin. Nous souhaitons aux familles tout le courage que commande une pareille épreuve. Rien n’est plus précieux que nos enfants», a-t-il écrit sur Twitter.

Diverses thèses sont actuellement étudiées par les autorités policières, incluant celle d’un acte délibéré.

Le tout s’est déroulé aux alentours de 8 h 30 mercredi, alors que de nombreux parents viennent déposer leurs enfants.

Huit personnes, dont des enfants, ont été transportées vers des centres hospitaliers, selon Urgences-santé.