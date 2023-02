Un autobus fonce dans une garderie à Laval, plusieurs enfants blessés

Un autobus de la Société de transport de Laval a défoncé une garderie du quartier Saint-Rose, mercredi matin, faisant plusieurs blessés.

Des enfants seraient demeurés coincés sous l’autobus.

Une gigantesque opération de sauvetage était en cours mercredi matin sur le terrain de la garderie de la Terrasse Dufferin.

















On déplorerait plusieurs blessés graves, mais on ignore encore le nombre de personnes qui se trouvait à l’intérieur au moment de l’accident.

Au moins cinq ambulances et services d’urgence étaient sur place, tout comme de nombreux parents inquiets qui attendent désespérément toujours d’avoir des nouvelles de leurs enfants.

Le chauffeur de l’autobus ayant foncé dans la garderie aurait été arrêté par les autorités

Des parents rencontrés sur place ont indiqué que le drame s’était produit vers 9 h.

Le premier ministre du Québec, François Legault, a rapidement réagi sur les réseaux sociaux:

«Quel drame épouvantable ce matin à Laval. Il n’y a rien de pire que d’avoir peur pour son enfant. Je pense aux enfants, aux parents et aux employés», a-t-il écrit.

«Comme père de famille, je suis ébranlé puis je trouve ça dur et je peux comprendre l’angoisse que les parents vivent actuellement», a-t-il également indiqué lors d’un point de presse.

Le ministre des Transports François Bonnardel a lui aussi réagi, parlant d’une «terrible tragédie». Ce dernier doit d’ailleurs se rendre sur place, tout comme le ministre responsable de Laval, Christopher Skeete et la ministre de la Famille, Suzanne Roy.

«En ce moment, concentrons-nous sur l’évènement et ayons une pensée pour les personnes qui sont impactées par ça», a déclaré M. Skeete.

«On laisse nos enfants en toute sécurité au service de garde, on est extrêmement bouleversé par l’événement, on va offrir les services nécessaires que ce soit aux éducatrices ou aux parents. Il y a une enquête qui doit se faire [...] mais on sera avec les familles de Laval en soutien», a pour sa part déclaré Mme Roy.