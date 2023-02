Un nombre record de donneurs d’organes en 2022

Un nombre record de références pour des dons d’organes a été enregistré en 2022, selon les chiffres dévoilés par Transplant Québec mercredi.

L’organisme constate une hausse importante, soit plus de 130%, des dons d’organes provenant de personnes ayant eu recours à l’aide médicale à mourir.

En 2022, près de 15% des donneurs d’organes «ont préalablement eu recours à l’aide médicale à mourir», indique Transplant Québec dans un communiqué.

«La pratique du don d’organes dans un contexte d’aide médicale à mourir est récente. Elle nécessite des adaptations importantes aux pratiques habituelles de Transplant Québec et des établissements de santé, notamment par le fait que le donneur est conscient et apte à donner lui-même son consentement», explique Sylvain Lavigne, directeur des soins infirmiers et du soutien aux établissements chez Transplant Québec, par voie de communiqué.

Les deux premiers cas de dons d’organes provenant de personnes ayant eu recours à l’aide médicale à mourir ont eu lieu à la fin de 2017.

En cinq ans, trois fois plus de donneurs sont décédés en ayant recours à l’aide médicale à mourir.

L’année dernière, 483 personnes ont reçu un don d’organes au Québec.