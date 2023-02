Agression et tentative de meurtre à Anjou: quatre suspects arrêtés

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a procédé à l’arrestation de quatre suspects dans le cadre d’une agression armée et d’une tentative de meurtre survenues dans l’Arrondissement d’Anjou, l’automne dernier.

• À lire aussi: Tentative de meurtre: le SPVM recherche quatre suspects

Trois suspects d’âge mineur ont été arrêtés à leur résidence respective mercredi, puis ont comparu devant la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec.

Ils font notamment face à des chefs d’accusation d’agression armée, de tentative de meurtre, de vol qualifié et de port d’arme dans un dessein dangereux.

Un quatrième suspect, âgé de 18 ans, a été arrêté quelques heures plus tard et devait comparaître en tant qu’adulte au palais de justice de Montréal jeudi.

Le 9 septembre dernier, vers 20 h 55 au coin des avenues Mousseau et Chaumont, des individus avaient pris en chasse deux victimes et les avaient agressées, entre autres, avec du poivre de cayenne, un bâton télescopique et une machette. L’agression s'était poursuivie dans un commerce situé près de l’intersection de l’avenue Chaumont et du boulevard Roi-René. Les suspects avaient ensuite pris la fuite à bord de deux véhicules.