«Ça ne pouvait m’arriver que maintenant»: Rihanna prête pour son grand retour au Super Bowl

L’icône de la musique pop Rihanna a longtemps résisté à l’appel du populaire spectacle de la mi-temps du Super Bowl. Absente de la scène depuis 2016 et nouvellement maman, la chanteuse relèvera finalement le défi dimanche et les détails de ce grand retour sont demeurés cachés.

La traditionnelle conférence de presse des artistes performants au Super Bowl se déroulait à Phoenix, en Arizona. Habituellement, les chanteurs se font un devoir de promettre de grands artifices et des moments mémorables.

Rihanna, qui a vu son premier garçon naître en mai dernier, a plutôt opté pour la discrétion.

«Je me promets de m’amuser à ce spectacle, au Super Bowl», a-t-elle sobrement indiqué en prévision de sa prestation attendue de dimanche soir, devant quelque 72 000 personnes au State Farm Stadium et plus de 200 millions de téléspectateurs à travers le monde.

La chanteuse, femme d’affaires et actrice n’avait pas les traits tirés malgré la charge de travail, le stress du retour et l’attention tournée vers elle. Peut-être est-ce la magie de sa ligne de maquillage Fenty, lancée en 2017...

«Je n’ai pourtant pas fermé l’œil. Nous avons été au stade toute la nuit à peaufiner le tout. Ça fait un moment qu’on travaille là-dessus et on se rapproche d’un produit fini», a expliqué la fierté de la Barbade.

Pas de questions

Depuis la sortie de son album Anti, en 2016, Rihanna n’a pas entrepris de tournée et la rumeur veut que cette prestation à la mi-temps soit un prélude pour un retour sur les planches en 2023.

Impossible d’en savoir plus sur ses projets ou encore les détails de ce qu’elle concocte pour le Super Bowl, puisque les journalistes n’étaient pas autorisés à poser de questions.

Cette conférence a plutôt pris la forme d’une discussion avec la modératrice Nadeska Alexis, de Apple Music. Rien n’a donc filtré sur de potentiels invités spéciaux ou les chansons qui figureront au répertoire.

«Le setlist est le plus gros défi. Il faut mettre 17 ans de travail dans un spectacle de 13 minutes. Il y a des choix difficiles et on a fait un bon travail à ce niveau», a-t-elle souligné en mentionnant que 300 à 400 personnes besognent actuellement sur cette performance.

Changement de cap

En 2019, la NFL avait approché Rihanna pour qu’elle soit en vedette au spectacle de la mi-temps. L’artiste avait décliné l’invitation parce qu’elle protestait contre le traitement réservé au quart-arrière Colin Kaepernick, qui dénonçait les injustices sociales.

Celle qui a enregistré 14 chansons qui ont atteint le sommet des palmarès et qui a raflé neuf Grammys n’a pas abordé cet épisode.

«Ça ne pouvait m’arriver que maintenant dans ma vie. Quand j’ai reçu l’appel (de la NFL), je me suis demandé. C’était trois mois après mon accouchement. Le Super Bowl est l’une des plus grosses scènes du monde. Je me suis dit que c’était important pour moi de le faire cette année, pour que mon fils puisse voir ça», a-t-elle dit.

Une fortune

Depuis sa pause de tournée, Rihanna n’a pas seulement été maman au foyer. Elle a connu un retentissant succès dans le monde des affaires avec ses produits de maquillage, de lingerie et des spectacles de mode, en plus de se lancer dans le cinéma.

L’été dernier, le magazine Forbes a estimé sa fortune à 1,7 milliard.

Rihanne en ses mots...

«Je suis tellement focus sur le Super Bowl que j’ai oublié que ma fête s’en vient. J’ai oublié la Saint-Valentin. Il y a tellement de préparation.»

«Je suis toujours autoritaire. Je sais que certains sont irrités par ça, mais ça fait partie de moi. Il y a plein de gens qui m’aident pour ce spectacle et je les remercie, mais à la fin de la journée, que ce soit un flop ou un succès, c’est mon nom qui sera associé à tout ça.»

«Tout est maintenant très différent. L’équilibre travail-famille est impossible parce que le travail va inévitablement me voler du temps avec mon enfant. Ça me pèse beaucoup. Quand tu réponds oui à une demande, il faut que ça vaille la peine.»

«Je veux représenter mon pays (la Barbade), les immigrants, les femmes noires partout. Il faut que les gens réalisent les possibilités de vivre des rêves.»

«Je crains parfois le piédestal sur lequel les gens veulent m’élever. Je me sens mieux quand j’ai les pieds bien au sol.»