Célibataire? Voici 6 façons de célébrer la Saint-Valentin

Ceux et celles qui sont dans une relation amoureuse connaîtront le sentiment de voir arriver un gros bouquet de roses sur leur bureau. Pour les célibataires, c’est une tout autre histoire.

• À lire aussi: Saint-Valentin et Super Bowl: des affaires en or pour les restaurateurs?

• À lire aussi: Les Québécois dépenseront moins pour la Saint-Valentin cette année

• À lire aussi: 15 idées cadeaux pour une Saint-Valentin inoubliable

Rien ne vous rappelle que vous êtes célibataire comme la Saint-Valentin. Bien que nous ayons eu la chance d'éviter le jour V pendant quelques années grâce au confinement, cette année, personne n’y échappera.

Alors que faire quand vous savez que vous serez entouré de roses qui ne seront pas pour vous? Voici 6 trucs pour se sentir moins seul à la Saint-Valentin.

1. Les célibataires qui jouent ensemble restent ensemble

Rassemblez vos camarades célibataires et organisez-vous pour être ensemble. Si vous organisez un évènement d’avance, vous ne penserez pas à la Saint-Valentin, mais plutôt à votre souper entre ami(e)s.

2. Évitez les restaurants à tout prix

Laissons les couples se ruer vers les restaurants pour faire des démonstrations publiques d’affection et profitons plutôt du fait que nous avons maintenant accès à des applications de livraison comme Uber Eats. Gâtez-vous sans vous déplacer.

3. Les régimes n'existent pas à la Saint-Valentin

Ce n'est la journée pour vous priver de glucides. Les glucides et le sucre sont vos amis. Offrez-vous cette pizza avec toutes les garnitures et une deuxième portion de crème glacée à la pâte à biscuits.

4. Soyez extravagant !

Assurez-vous de sortir vos tenues de soirée les plus chics. Allumez vos chandelles les plus dispendieuses, sortez la belle nappe et ouvrez cette bouteille de champagne que vous aviez gardée pour une occasion spéciale.

5. Écrivez-vous une lettre d'amour

Qui a dit que vous aviez besoin de quelqu’un d’autre pour vous faire sentir spécial(e). Vos amis vous connaissent mieux que la plupart. Préparez du beau papier et des stylos, et après quelques verres de vin, écrivez. Rappelez-vous pourquoi vous êtes une bonne prise. Dites-vous ce que vous pensez être vos meilleurs atouts et caractéristiques. Enveloppez-vous de mots doux.

6. Libérez-vous!

Apportez un objet qui vous rappelle votre ex et mettez-le en feu. Il est temps de libérer les partenaires du passé. S'ils n'ont pas tendu la main dans les jours les plus romantiques, ils ne valent pas votre énergie. Profitez de cette journée pour enfin dire au revoir une fois pour toutes aux personnes qui ne sont pas bonnes pour vous.