Centraide du Grand Montréal amasse plus de 65 M$

La 49e campagne de Centraide du Grand Montréal pour amasser des dons a permis de récolter un record de 65,3 millions $ pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

Cela permettra de soutenir un réseau de plus de 350 organismes et projets dans le but d’alléger le poids de la pauvreté auprès de quelque 800 000 personnes à Montréal, à Laval et sur la Rive-Sud.

«Nous avons connu une hausse des dons par rapport à l'an dernier grâce à une mobilisation incroyable dans un contexte très incertain», a indiqué mercredi Claude Pinard, président et directeur général de Centraide du Grand Montréal, dans un communiqué.

«Nous continuerons de travailler sur l'essentiel et sur les besoins urgents, mais nous voulons aussi aller plus en profondeur, travailler sur les causes de la pauvreté, notamment sur la question du logement», a mentionné M. Pinard.

Après la clôture de la campagne 2022, Centraide du Grand Montréal a remis des prix «Solidaires» aux entreprises, aux organisations, aux syndicats et aux individus pour leur appui exceptionnel, a-t-on ajouté.