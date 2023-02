Des éducatrices en Estrie viennent travailler en blanc par solidarité aux victimes de la tragédie de Laval

Un mouvement de solidarité s'étend partout au Québec dans les milieux de garde et, en Estrie comme ailleurs, les marques de soutien se multiplient.

Toutes les éducatrices et tous les parents ont été secoués par la tragédie qui a eu lieu mercredi à Laval, lorsqu’un autobus de ville est rentré dans une garderie.

Devant la majorité des milieux de garde de la région, on peut apercevoir des drapeaux blancs, accrochés pour témoigner la solidarité des employés.

À certains endroits, comme au CPE Jardin de Fanfan à Magog, les éducatrices se sont présentées au travail, jeudi, vêtues de blanc et arboraient un ruban blanc. «C’est tout ce qu’on peut faire et ce n’est pas grand-chose, mais pour nous c’est très important de montrer à nos collègues et aux familles des victimes que nous sommes de tout cœur avec eux», a mentionné la directrice de l’établissement, Valérie Groulx.