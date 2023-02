Des ministres fédéraux présents à Laval

Les ministres fédéraux Pablo Rodriguez et Marco Mendicino ont fait le chemin à Laval, aux alentours de midi jeudi, pour se recueillir auprès des familles des victimes de la tragédie s’étant déroulée dans une garderie la veille.

«Ma première pensée quand j’ai vu ça c’était : il y a des parents qui sont allés reconduire leurs enfants par la main, ils les ont embrassés sur la joue, leur ont dit je t’aime [...]», a déclaré M. Rodriguez, lieutenant du Québec pour le gouvernement Trudeau.

Il a tenu à remercier les premiers intervenants parce que «avant d’être des policiers et des pompiers, c’est des êtres humains, c’est des parents».

Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique, a offert ses pensées aux personnes touchées dans cette journée vraiment dure et dramatique.

«On vient de parler avec quelques parents qui étaient là hier, il [ont] démontré un niveau de courage inimaginable», a souligné M. Mendicino.

De nombreux membres de la classe politique étaient présents sur les lieux, incluant le premier ministre Legault et quelques-uns de ses ministres, les chefs des oppositions à Québec ainsi que le maire de Laval, Stéphane Boyer.

Alors que la nouvelle de la tragédie faisait son chemin dans la capitale fédéral hier, Justin Trudeau avait offert «ses pensées aux personnes touchées» dans cet incident «incompréhensible et tragique».

«En tant que gouvernement fédéral, on va être là si on peut aider, mais je sais que toutes les autorités et les premiers répondants sont en train de faire leur travail», avait poursuivi M. Trudeau.

Deux enfants ont été tués et six autres ont été blessés dans l’incident.