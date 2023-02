Financement de la santé: Québec doit se ressaisir

L'offre «finale» profondément décevante du gouvernement Trudeau aux provinces en matière de financement des soins de santé est une autre illustration qu'un mandat fort à Québec, c'est bien... mais c'est loin d'être magique.

En mai 2022, au sortir du conseil général de la CAQ à Trois-Rivières, François Legault avait affirmé qu'un tel mandat permettrait beaucoup de choses, dont le rapatriement des pouvoirs en immigration.

On a vu le résultat: le fédéral a refusé d'en discuter, malgré les résultats du 3 octobre. François Legault dut faire évoluer sa position: «Avant même d'aller demander plus de pouvoirs à Ottawa, il faut que nous, on en fasse plus en matière d'immigration.» (30 novembre 2022)

Sur la santé, il a semblé résigné, mardi. En chambre le chef libéral Marc Tanguay s'étonnait du manque de «combativité» du PM.

Plus tôt, François Legault l'avait admis: «C'était une longue journée, j'étais déçu.» On peut le comprendre. Notre Dominion a le don de faire rejouer toujours les mêmes films.

Vincent Marissal, de QS, s'indignait: «Ce n'est pas final tant que ce n'est pas fini, il faut continuer de négocier!»

Mais comment négocier quand l'autre partie, qui détient les cordons de la bourse, ne veut plus? Faudra-t-il occuper le bureau du premier ministre fédéral? Retenir des sommes de TPS perçues au Québec? Ou encore faire converger les camions du Québec sur la colline parlementaire à Ottawa?

Ne ratez pas La rencontre de l'heure Foisy-Robitaille tous les jours 12 h15, en direct ou en balado sur QUB radio :

Tribunaux?

Je caricature, mais le gouvernement a beau être ultramajoritaire à Québec —alors qu'il est minoritaire à Ottawa— la solution n'est pas évidente. L'annulation des baisses d'impôt annoncée pourrait aider, mais la CAQ a décidé d'en faire la question de l'urne dans Saint-Henri-Saint-Anne.

Aller devant les tribunaux? Il y aurait bien un droit fondamental à mobiliser pour émouvoir un magistrat? Pourquoi pas l'article 7 «Droit à la vie»? Voilà ce que le fédéral met en définitive à risque en finançant les systèmes de santé dans des proportions (24 %) bien moindres que ce qu'il avait promis à l'origine (50 %). Mais les juges sont vachement imprévisibles.

Pendant ce temps, le gouvernement Trudeau dépense presque sans compter. Même s'il donne peu de services directs à la population, il fait exploser sa fonction publique. En parallèle, il se saoule de contrats avec consultants externes, dont Mckinsey.

Ne ratez pas l’émission d' Antoine Robitaille, tous les jours 17 h 30, en direct ou en balado sur QUB radio :

Commission?

En entendant Marc Tanguay lancer: «Ressaisissez-vous, M. le premier ministre, allez chercher notre butin!», j'ai eu une autre idée. Pourquoi ne pas s'inspirer, justement, de Maurice Duplessis.

Ce PM faisait face, il y a 70 ans, à un gouvernement fédéral multipliant, dans l'après-guerre, les empiètements dans les champs de compétence provinciaux. Il créa la «Commission royale sur les problèmes constitutionnels».

L'exercice a conduit à la création de l'impôt sur le revenu du Québec, mais a aussi nourri la conception québécoise du fédéralisme à la base de la Révolution tranquille.

Une Commission Tremblay de notre temps pourrait aussi actualiser les conclusions de la Commission Séguin sur le déséquilibre fiscal (2001). Ce serait mieux que le défaitisme affiché hier.