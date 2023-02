Alors que le ministre des Finances Eric Girard envisage de hausser l’âge d’admissibilité au Régime des rentes du Québec (RRQ) de 60 à 62 ans, la nouvelle présidente de la FTQ promet de se dresser face à une telle réforme.

• À lire aussi: Âge de la retraite: rien de comparable avec la France, assure Legault

• À lire aussi: Doit-on repousser l’âge d’admissibilité au RRQ?

• À lire aussi: Fini la rente du RRQ à 60 ans? «Ça ne passera pas comme une lettre à la poste!», les jouteurs se prononcent

En entrevue à l’émission «Le Bilan», Magali Picard a vivement critiqué le projet du ministre Girard qui affecterait tous les Québécois.

L’argument selon lequel une telle réforme viserait à assurer une saine gestion du régime ne tient pas la route, selon Mme Picard.

«Le Régime des rentes du Québec a un surplus de 3 milliards présentement. Tout va bien, donc ce n’est absolument pas une question financière», clame-t-elle.

La présidente de la FTQ estime que l’objectif réel est de garder les travailleurs plus longtemps sur le marché du travail, mais elle est d’avis que le gouvernement s’y prend très mal.

Actuellement, une personne qui prend sa retraite à 60 ans est déjà pénalisée de 36%. La réforme souhaitée par le ministre Girard pénaliserait davantage les retraités de 60 et 61 ans, mais également ceux de 62 ans.

«On vous pénalise davantage si vous prenez votre retraite à 62 ans. Le 36% qu’on connaît actuellement, quelqu’un qui a droit à la pleine rente va perdre un autre 500$ par année, dès la première année», indique Magali Picard.

Cette dernière mentionne également que pour plusieurs travailleurs, il n’est tout simplement pas possible de repousser l’âge de la retraite au-delà de 60 ans.

«Si on pense à nos gens qui travaillent dans les mines, les gens de la construction... Ce n’est plus une option. Ils ont commencé à travailler à l’âge de 15-16 ans et arrivent à 60 ans; le corps ne suit plus. Ils ont besoin de partir», explique la présidente de la FTQ.

Magali Picard ajoute qu’entre 1998 et 2021, le nombre moyen d’années travaillées par les Québécois a augmenté de plus de 5 ans, sans que l’admissibilité au RRQ soit modifiée.

«Aujourd’hui, nos gens veulent rester sur le marché de l’emploi tant et aussi longtemps qu’ils ont les capacités de le faire. Donc, on n’a pas besoin d’imposer des mesures punitives», soutient-elle.

Mme Picard juge que le gouvernement aurait plutôt intérêt à trouver des mesures incitatives pour demeurer sur le marché du travail plutôt que de pénaliser les retraités.

La grogne est déjà présente et les travailleurs n’accepteront pas une telle réforme, assure-t-elle.

«C’est clair qu’advenant le cas où le gouvernement décide de ne pas écouter les travailleurs du Québec, on va s’assurer que le message soit clair», promet la présidente de la FTQ.

Une offre «scandaleuse»

Les consultations sur la réforme du RRQ se déroulent alors que le gouvernement est également en plein cœur de négociations avec les secteurs public et parapublic. Et les deux parties semblent bien loin d’un terrain d’entente à la suite de la plus récente offre du gouvernement.

«Ça ne part pas bien. Je peux vous dire qu’une offre d’augmentation de 9% pour les cinq prochaines années pour les travailleurs de l’État, c’est scandaleux! C’est moins que 2% d’augmentation par année», déplore Magali Picard.

«Ils sont mieux de revenir de façon sérieuse avec des offres respectables, parce que là aussi ils vont trouver leurs travailleurs sur le chemin», ajoute-t-elle.

Pour voir l’entrevue complète, visionnez la vidéo ci-haut.