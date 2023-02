La poussière lunaire pour atténuer le réchauffement climatique

Des astrophysiciens ont développé un concept qui vise à ralentir le réchauffement climatique en déployant de la poussière lunaire dans l’espace pour créer un «bouclier solaire».

Dans une étude publiée dans le journal Plos Climate, des chercheurs avancent que si dix milliards de kilogrammes de poussière lunaire étaient placés en orbite autour de la Terre, celle-ci pourrait atténuer la force des rayons du soleil à la hauteur de 1,8%, l’équivalent de 6 jours par année d’obscurité.

L’astrophysicien Ben Bromley et son équipe ont considéré plusieurs matériaux comme le sel de mer, la vitre, l’or et le charbon, mais c’est la poussière lunaire qui, selon eux, est la plus efficace pour mener cette tâche.

«Un élément très excitant de notre étude est la réalisation que les particules de poussière lunaire sont exactement de la bonne grandeur et de bonne composition pour diffuser la lumière du soleil de façon efficace», explique-t-il, au journal The Guardian.

La quantité d’énergie requise pour catapulter les matériaux vers l’orbite terrestre serait également moindre sur la lune que sur la Terre, bien que les particules lunaires devraient être continuellement projetées dans l’espace.

Ce concept serait également plus sécuritaire comparé à d’autres qui prévoient le déploiement de matériaux directement dans l’atmosphère terrestre.

Ben Bromley indique cependant qu’un tel projet serait gargantuesque et qu’une nouvelle base lunaire devrait voir le jour pour permettre son déploiement, rapporte The Guardian.

Le chercheur affirme également que son étude devrait être considérée en complémentarité des efforts effectués pour limiter l’émission de gaz à effet de serre.

«Rien ne devrait nous distraire du fait que nous devons réduire nos émissions ici sur la Terre, dit-il. Mais nous devons explorer toutes les possibilités, en cas où nous aurions besoin de plus de temps pour y arriver.»