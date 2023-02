La Ville de Québec triple son budget pour lutter contre l’agrile du frêne

La lutte contre l’agrile du frêne, cet insecte ravageur n’ayant aucun prédateur, engendre des coûts trois fois plus élevés que prévu pour la Ville de Québec qui évalue désormais ses efforts à environ 45 M$ sur 15 ans.

Fin 2017, l’ex-maire Régis Labeaume disait prévoir des investissements d’au moins 15 M$ sur 15 ans. Une première larve de l’insecte avait été découverte cette année-là à Québec dans le quartier Montcalm.

Depuis, on trouve l’agrile en abondance, partout sur le territoire. « On est dans le cœur de la tempête », illustre le conseiller en environnement Christian Bélanger à la Ville de Québec.

Le budget annuel de 1 M$, envisagé à l’époque, a dû être majoré rapidement pour faire face à la croissance fulgurante de l’épidémie, au point où il en coûte désormais 3 M$/an. Ces sommes incluent les abattages, les nouvelles plantations et les efforts pour ralentir la progression de l’insecte avec un insecticide coûteux, le TreeAzin, dont l’efficacité est temporaire.

Déjà 11 000 arbres abattus

Plus de 6 000 des quelques 12 000 frênes appartenant à la Ville en milieu urbain et en bordure de rue ont déjà été abattus depuis. Chaque arbre sera remplacé par des essences diversifiées. « Tous les frênes, ultimement, vont être malheureusement abattus » d’ici 2032, a rappelé le maire Bruno Marchand jeudi matin, en marge d’un plénier sur la gestion des insectes et des maladies des arbres à l’hôtel de ville.

À cela, il faut ajouter 5 000 frênes déjà coupés dans les boisés municipaux jusqu’ici alors qu’on en dénombre environ 120 000. La Ville prévoit, à terme, en abattre le tiers. Les autres tomberont d’eux-mêmes. L’impact des coupes en forêt est toutefois moins grand, relativise-t-on, puisque la nature se regénère elle-même et que la présence des frênes s’élève, tout au plus, à 10 %.

Tous condamnés à mort

Depuis plusieurs années, le constat des spécialistes en foresterie est implacable: tous les frênes sont condamnés à mort, tant sur le domaine public que privé.

La seule chose à faire, c’est d’étirer la période d’intervention et de favoriser l’abattage ciblé pour éviter la mort simultanée de tous les frênes, afin d’éviter un impact trop subit sur la canopée.

De nombreux arbres malades, présentant peu de symptômes, ont été abattus depuis cinq ans. La Ville prévient que les signes de l’épidémie seront de plus en plus visibles dans les années à venir. Quand les larves de l’agrile (un coléoptère venu d’Asie) creusent de plus en plus de galeries sous l’écorce d’un arbre infecté, le dépérissement de l’arbre s’accélère et son abattage devient inévitable, deux ou trois ans plus tard, en raison du danger qu’il pose.

« On a effectué 21 % du travail à faire, il en reste 79 %. Les dommages sur les frênes vont être de plus en plus apparents dans les années à venir. Malgré le fait qu’il y a beaucoup d’arbres qui doivent être abattus, il y a beaucoup de plantation et on prépare l’avenir. On veut s’assurer d’avoir une forêt urbaine en santé », a assuré M. Bélanger. Rappelons que la Ville de Québec s’est engagée à planter 130 000 arbres d’ici 2032.

Sur les terrains privés, la Ville a recensé pas moins de 26 000 frênes en milieu urbain. Un programme municipal de subventions a été mis en place afin d’aider les citoyens à assumer les frais liés à l’abattage et la disposition du bois. Ils peuvent obtenir jusqu’à 2 000 $ (maximum de 1 000 $ par arbre).