Le gouvernement doit prioriser Québec pour les événements diplomatiques, statuent les élus

Le gouvernement a appuyé une motion du Parti québécois réclamant que la ville de Québec soit priorisée pour les rencontres politiques «de toute nature».

«On demande au gouvernement du Québec de respecter la Loi sur la Capitale-Nationale, qui fait en sorte que les grands événements diplomatiques, les rencontres importantes doivent se tenir dans la Capitale-Nationale», a expliqué le député péquiste Pascal Bérubé, jeudi, lors d’un point de presse au parlement.

Le Parti québécois a déposé une motion en ce sens quelques heures plus tard, et le gouvernement y a donné son appui. Il s’est ainsi engagé à prioriser le territoire de la Capitale-Nationale pour l’accueil des dignitaires étrangers, les rencontres diplomatiques, les sommets gouvernementaux, les rencontres politiques et les négociations importantes auxquelles prend part le gouvernement du Québec.

Le texte de la motion enjoint également la Commission de la Capitale-Nationale à comptabiliser les informations sur ces événements ainsi que le lieu où ils se sont tenus.

Quand on lui a rappelé que le chef du Parti québécois a récemment rencontré le premier ministre Legault à Montréal plutôt qu’à Québec, Pascal Bérubé a admis que cela les «a mis mal à l’aise». «On la connait, nous, la loi, puis on la respecte, mais le premier ministre insistait pour que ce soit à Montréal», a-t-il dit.

Pascal Bérubé a aussi souligné que de grands personnages sont venus à Québec pour des rencontres diplomatiques, citant en exemple Roosevelt, Churchill et même... la reine d’Angleterre.

«Elle n'a pas toujours été bien accueillie», a ajouté le député Joël Arseneau, le sourire en coin.