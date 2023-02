Les hôpitaux du Bas-Saint-Laurent n'auront plus de portiers

Le réseau de la santé du Bas-Saint-Laurent va progressivement retirer les portiers qui informent les gens et distribuent les masques dans les hôpitaux et les CLSC de la région.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent mise maintenant sur la responsabilisation de la population pour faire face à la COVID-19 et aux autres virus en circulation.

«Dans un contexte où l’épidémiologie est favorable actuellement, on vient appliquer cette nouvelle mesure, on mise beaucoup sur l’autoresponsabilisation des gens», explique Mylène Guénard, cheffe de la prévention et contrôle des infections du CISSS du Bas-Saint-Laurent.

Les portiers assistaient les usagers avec le lavage des mains et le bon usage du masque et qui questionnaient les visiteurs sur leur état de santé afin de bien les diriger dans l’hôpital.

Ils vont bientôt laisser place à des stations de changement de masques et de désinfection des mains, puisque le port du masque demeure obligatoire.

«C’est encore obligatoire au niveau des milieux de soins, tant dans les centres hospitaliers que des CLSC, et c’est une mesure qui s’est montrée efficace au courant des derniers temps», ajoute Mylène Guénard.

D’ici la mi-février, les portiers du quart de nuit seront retirés.

Ceux du quart de jour le seront également d’ici la fin du mois de mars.

Plusieurs autres CISSS et CIUSSS de la province ont aussi emboîté le pas et retiré les portiers de leurs centres hospitaliers.