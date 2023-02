Tournoi de hockey pee-wee: les jeunes Ukrainiens profitent de leur séjour à Québec

L’équipe ukrainienne a tenu jeudi matin son dernier entraînement avant son premier match au Tournoi international de hockey pee-wee de Québec, qui aura lieu samedi, au Centre Vidéotron, contre les Bruins Junior de Boston.

Leur séjour à Québec représente un baume pour ces jeunes qui vivent des moments mémorables.

« Ils vivent un rêve. Ils sont heureux, ils sourient », a raconté l'entraîneur, Yevgeny Pysarenko

L’expérience est aussi enrichissante pour François Robert, qui accueille deux des jeunes joueurs ukrainiens chez lui pour la durée du tournoi.

« Quelle expérience incroyable d’une vie! Les jeunes sont trippants, les jeunes sont heureux », a-t-il lancé.

Leur popularité auprès des citoyens de Québec ne se dément pas.

« On se fait arrêter par tout le monde. Tout le monde veut leur parler. Tout le monde veut prendre des photos avec eux autres et ils embarquent. On leur a dit : ‘à Québec, le monde vous aime, ils ont le goût de vous voir’ », a raconté M. Robert.

Mais difficile malgré tout pour les jeunes d’oublier complètement ce qu’il se passe à la maison.

« Chaque matin, mon jeune il se lève tôt, il fait son lit, et la première chose qu’il fait, il ouvre l’application Telegram et il essaie de communiquer avec son père. Il y a un des miens, son père était chauffeur de camion il y a quatre jours et là, il est rendu chauffeur de ‘tank’, donc ce sont de grosses émotions qui viennent nous chercher. »

Beaucoup d’émotions

Leur entrée en scène au Tournoi pee-wee samedi risque d’être un moment très émotif.

« Assurément moi je vais avoir les yeux dans l’eau tout le long », a indiqué M. Robert.

Un avis partagé par Sean Bérubé, ce résident de Saint-Gabriel-de-Valcartier qui a aidé à faire venir l’équipe à Québec.

« Quand on va faire jouer l’hymne national, pour eux, de représenter leur pays devant autant de personnes... Il y a plein de papas fiers en Ukraine qui sont au front qui pensent à eux et ces joueurs-là le savent. »

- Avec les informations de Stéphane Turcot, TVA Sports