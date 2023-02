Pierre Ny St-Amand distinguait-il le bien du mal?

Plusieurs questions fusent depuis que Pierre Ny St-Amand au volant d’un autobus de la STL aurait foncé délibérément dans le CPE Sainte-Rose de la Terrasse Dufferin à Laval tuant deux bambins et en blessant six autres.

• À lire aussi: Tragédie à Laval: le chauffeur d'autobus accusé de deux meurtres au premier degré

• À lire aussi: Tragédie de Laval: une ligne d’urgence de soutien psychologique mise en service

• À lire aussi: «C’est un cadeau de la vie»: leur fille survit au drame à Laval

Après avoir commis son geste hier, Pierre Ny St-Amand a retiré son pantalon, ses sous-vêtements. Il hurlait sans discontinuer et des voisins du CPE ont dû le frapper pour le maîtriser avant que la police ne lui passe les menottes. Il semblait désorganisé.

L’homme de 51 ans est-il aux prises avec des problèmes de santé mentale? Son avocat pourrait-il plaider l’article 16 du Code criminel invoquant la non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux? Me Walid Hijazi, qui faut-il le préciser, n’est pas l’avocat de Ny St-Amand, avance une explication.

Le criminaliste rappelle d’abord que le suspect est présumé innocent et que la justice va suivre son cours.

«Va-t-il éventuellement revendiquer une défense de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, peut-être. [Son avocat] devra démontrer de manière prépondérante, donc qu’il est plus probable qu’improbable, qu’au moment où il fonce dans la garderie avec l’autobus, il est incapable de discerner le bien du mal. C’est-à-dire qu’il est affligé d’un trouble mental d’une intensité telle qu’il ne réalise pas que son geste est mauvais ou qu’il ne mesure pas la nature et la qualité de ses gestes, soit qu’il ne contrôle pas ses mouvements. Ce n’est pas une preuve facile à faire», appuie Me Hijazi.

Un accusé peut-il vivre un problème de santé mentale et être responsable de ses crimes?

«Le fardeau [de la preuve] est est-ce qu’il ne savait pas que c’était bien ou mal? Même si on a un problème de santé mentale quelconque, est-ce que l’on réalise l’ampleur de ses gestes? C'est la question», précise Walid Hijazi.

Pierre Ny St-Amand est accusé de deux meurtres prémédités, d’une tentative de meurtre et de plusieurs accusations de voies de fait.

*** Voyez l’intégrale de l’entrevue de Me Walid Hijazi dans la vidéo ci-haut