Profilage racial: Plante et Dagher attendus en cour

Le nouveau chef de la police de Montréal Fady Dagher devrait se présenter au tribunal ce matin afin de témoigner sur le profilage racial dans le cadre d’une action collective de 117 M$, tandis que la mairesse de Montréal devrait l’imiter la semaine prochaine.

« Après une succession de discours et une manifeste impunité [...] des policiers auteurs de profilage racial, il est devenu nécessaire de secouer le système », a fait savoir la Ligue des Noirs du Québec, dans un communiqué diffusé avant le procès civil qui a débuté hier au palais de justice de Montréal.

Et pour faire leurs preuves, les personnes impliquées dans le recours comptent bien faire entendre des hauts placés dans l’appareil municipal, dont le chef de police Fady Dagher.

Le président de la Fraternité des policiers et policières de Montréal, Yves Francœur, devrait pour sa part témoigner demain, tandis que la mairesse Valérie Plante est prévue pour prendre la barre mardi prochain.

Arrêté pour rien

« La Ligue prendra tous les moyens légaux pour que les autorités municipales et autres fassent ce qui aurait dû être fait depuis longtemps, affirme l’organisme. On ne veut plus des vœux pieux ou des discours, mais des résultats. »

Lors de l’audience d’hier, un jeune Noir a témoigné du profilage qu’il dit avoir vécu lors d’une sortie en 2017.

Alors qu’il sortait des bars, Alexandre Lamontagne a expliqué avoir été interpellé par des policiers sans raison apparente.

Quand il se serait fait dire qu’il sentait l’alcool, il aurait répondu qu’il ne buvait pas vraiment. Sauf que la situation a dégénéré et rapidement, il aurait été plaqué au sol pour être menotté.

« Je n’ai pas résisté, ils se sont rués vers moi, a dit M. Lamontagne en affirmant qu’un policier avait placé un genou sur sa nuque. Je marchais paisiblement, seul, vers mon véhicule, pour rentrer chez moi. »

Entraves douteuses

M. Lamontagne a été emmené au poste de police, où il dit avoir été nargué par un agent. Il affirme avoir entendu des policiers parler à leur superviseur pour avoir des indications sur comment rédiger leurs rapports.

Des agents l’ont finalement libéré au bout de quelques heures, ce qui lui a fait manquer son travail.

Mais avant de partir, M. Lamontagne déplore avoir reçu trois contraventions, soit pour tapage, d’avoir marché ailleurs que sur le trottoir et pour ne pas avoir obéi aux policiers.

Il a également été accusé d’entraves et de voies de fait, mais les accusations ont finalement été retirées.

Pour la Ligue des Noirs du Québec, cet exemple n’en est qu’un parmi d’autres qui démontrent que des mesures « observables et tangibles » doivent être prises contre le profilage racial et le racisme en général.

Notons qu’en octobre dernier, la Cour supérieure avait rendu un jugement interdisant dorénavant aux policiers d’intercepter des automobilistes sans motifs, tout en dénonçant le profilage racial. Ce jugement a toutefois été porté en appel.