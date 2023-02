Tragédie à Laval: François Bonnardel dit «un énorme merci à ces héros»

François Bonnardel se prononce sur cet «événement tragique» survenu à Laval mercredi et qui a secoué le Québec.

D’emblée, il remercie les personnes clés qui ont joué un rôle crucial dans l’opération de sauvetage.

«Je dis un énorme merci à ces héros, ces papas qui ont maîtrisé cet homme qui, dans un élan de folie, a frappé la garderie», a-t-il déclaré.

Il souligne que le plus touchant de sa visite à Laval mercredi «c’est de voir ces hommes et femmes, des éducatrices, ces ambulanciers, ces policiers, qui sont des papas et des mamans».

«Je me pose la question depuis hier à savoir comment on aurait pu empêcher cet événement», dit-il.

Il admet que «oui, il y a des problèmes de santé mentale au Québec, mais on met tous les efforts pour être capable de rencontrer et donner de l’aide psychosociale à ces personnes qui le demandent».