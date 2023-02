Tragédie dans une garderie : un exercice difficile pour les politiciens

Les chefs de l’Assemblée nationale se sont rendus à Laval jeudi, afin d’afficher leur soutien aux victimes et à tous ceux qui ont été éprouvés par la tragédie de la garderie Sainte-Rose.

Un exercice politique essentiel, mais difficile, a affirmé l’ex-ministre libéral Gaétan Barrette, à l’émission «La Joute».

«On n’est pas à l’aise quand on arrive là. (...) Il y a un petit malaise quand même, parce qu’on ne veut juste pas que les gens aient l’impression qu’on s’en vient profiter de la situation», clame-t-il.

Néanmoins, ce dernier demeure convaincu qu’une telle présence sur les lieux d’un drame de la sorte demeure essentielle et bénéfique pour les victimes et leurs proches.

«Plus la situation est grave, plus il est difficile de trouver les bons mots. Quand on est dans une situation comme celle-là, on le sent que ça fait du bien aux gens», soutient le jouteur.

«Si les politiciens ne le font pas, ça va être mal perçu. Et c’est normal que ça soit mal perçu, parce que le fait d’être reconnu, ça fait du bien. On n’est pas seul, on se sent moins seul. Il y a quelque chose de positif là-dedans pour les gens concernés», ajoute-t-il.

Alors que certains cyniques pourraient croire que les élus font de la récupération politique, Luc Lavoie est d’avis que la clé se trouve dans le dosage et la manière de se rendre sur les lieux.

«Il faut faire attention. Si ça devient trop, ça devient contre-productif. Il faut que ça se fasse de façon intelligente. Ce n’est pas soudainement un autobus qui arrive, chargé des membres du Conseil des ministres. Il faut que ça se fasse avec une certaine retenue», avertit le jouteur.

Pour Elsie Lefebvre, un tel exercice est effectivement essentiel, mais doit obligatoirement s’accompagner de gestes concrets de la part des élus.

«Une fois qu’on est là pour donner son réconfort, il y a des actions politiques qui doivent se mettre en place. C’est là aussi que la présence des élus est importante, parce qu’une fois que tu es allé sur place, tu vas effectuer les suivis pour t’assurer que ce que tu as promis va être rendu aux citoyens», explique la jouteuse.

Pour voir l’échange complet, visionnez la vidéo ci-haut.