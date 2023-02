Un «accro aux filles» au cœur d’une enquête sur la disparition d’une jeune femme en France

Un corps calciné a été retrouvé jeudi en pleine forêt à Argol, dans l'ouest de la France, près de dix jours après la disparition de la jeune Héléna Cluyou à Brest, tandis que le principal suspect, dans le coma après une double tentative de suicide, est mort dans la matinée, a confirmé le parquet.

«Le corps a été retrouvé sur la commune d'Argol dans la presqu'île de Crozon. Il se trouvait en pleine forêt à 500 mètres environ de la route forestière», a précisé le procureur Camille Miansoni dans un communiqué de presse, confirmant des sources proches de l'enquête.

Découvert jeudi en milieu d'après-midi, le corps calciné pourrait être «selon toute vraisemblance», celui d'Héléna, a souligné M. Miansoni, qui a précisé qu'une autopsie serait réalisée «afin de tenter de déterminer les causes du décès» et des prélèvements ADN effectués pour confirmer l'identité de la victime.

Héléna Cluyou, jeune élève infirmière qui aurait dû fêter ses 21 ans le 1er février, n'a plus donné signe de vie depuis dimanche 29 janvier à 05h20 du matin, à sa sortie du One Club, une discothèque du port de Brest.

Un suspect avait été identifié après sa disparition, un Brestois de 36 ans, qui est mort jeudi «en fin de matinée», a aussi confirmé le procureur.

«Une bêtise»

L'homme avait tenté de mettre fin à ses jours à deux reprises la semaine dernière, après avoir confié à des proches «avoir commis une bêtise, que sa vie était finie» et que «c'était un accident». Son véhicule avait été retrouvé incendié la semaine dernière dans un quartier sensible de Brest.

La disparition d'Héléna Cluyou avait provoqué une vive émotion à Brest, avec de nombreux appels à témoins placardés dans toute la ville. La dernière image de vidéosurveillance, prise à 06h42 du matin, la montrait marchant dans une rue, entre la discothèque et le domicile de ses grands-parents où elle habitait.

Les enquêteurs de la police judiciaire (PJ) ont mené d'importantes recherches pour tenter de la retrouver. Jeudi, les investigations se sont accélérées avec des fouilles menées par les policiers à l'aide de drone au sud de Brest, dans des zones où le téléphone du suspect avait borné. Une équipe de la police judiciaire a notamment mené des recherches à Pont-de-Buis, non loin de la commune où le corps a été retrouvé, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Le travail de «repérage et de traçage» de la PJ «a permis de cibler une zone prioritaire de recherche sur laquelle s'est concentrée la grosse opération» de jeudi, a détaillé le procureur. «Celle-ci a mobilisé une quarantaine d'enquêteurs mis à disposition par la direction zonale de la police judiciaire de Rennes.»

Un suspect décrit comme «accro aux filles»

L'autopsie et l'enquête devraient permettre d'en savoir davantage sur le déroulé des faits lors de la nuit du drame. Selon le Télégramme de Brest, le suspect, qui travaillait dans la restauration et au casier judiciaire vierge, est décrit comme «fêtard», «tombeur», «accro aux filles» et «sans limite quand il est ivre».

D'après cette même source, il n’aurait pas passé la nuit dans la discothèque où se trouvait Héléna Cluyou. Il était interdit d'entrée par la direction de l’établissement, «en raison de ses problèmes d’alcool et de drogue» et aurait fréquenté de nombreux bars et établissements de nuit jusqu’au petit matin.

L'hypothèse d'un accident de la circulation avait été évoquée dans un premier temps, après les déclarations du suspect. «C'est une hypothèse, mais une hypothèse seulement», avait toutefois prévenu le procureur, dès dimanche.

C'est le frère du suspect et la compagne de son frère qui avaient prévenu les enquêteurs. Le couple avait fait le déplacement depuis Tours pour venir en aide au jeune homme, alerté par son état de détresse psychologique.

Au vu de ses aveux, ils l'avaient accompagné au commissariat vendredi, mais le suspect n'avait pas pu être entendu et avait dû être hospitalisé. Il est mort jeudi.