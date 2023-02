12 nouveaux logements pour les femmes en situation d’itinérance à Montréal

Après environ deux ans de travail, la Mission Old Brewery a inauguré vendredi 12 studios destinés aux femmes en situation d’itinérance situés sur l’avenue Lartigue, dans Ville-Marie.

Ces nouveaux logements pourront accueillir des femmes qui sont autonomes et qui nécessitent un accompagnement psychosocial léger.

«L’habitation, accompagnée des services adaptés, c’est la réponse adéquate pour venir en aide aux gens dans le besoin et pour leur offrir des milieux de vie dignes», a indiqué Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable de l’habitation.

Le bâtiment est situé près du centre de services d’urgence et d’hébergement pour femmes de la Mission Old Brewery. Cela permettra d’offrir un soutien à ces femmes qui tentent de reprendre le contrôle de leur vie.

Les studios sont tous meublés. Un salon communautaire, une buanderie et une petite cour sont aussi à la disposition des résidentes.

«Ces 12 studios réunissent des conditions favorables à la réintégration au sein de la communauté de femmes en situation d’itinérance ou à risque de l’être», a souligné Soraya Martinez Ferrada, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de la Diversité et de l’Inclusion et députée d’Hochelaga.

L’organisme avait acquis le bâtiment en 2021 au coût de 1,7 million $. Des investissements de 1,3 million $ ont dû être réalisés pour remettre aux normes cet immeuble datant de 1955. Il fait partie des quatre nouvelles propriétés acquises par la Mission en 2021 et 2022.

Ottawa a offert un chèque d’un peu plus de 840 000$ pour contribuer à ce financement. Québec allouera des suppléments au loyer aux résidentes, ce qui leur permettra de débourser que 25% de leurs revenus pour leur logement.

La Ville de Montréal s’occupera d’assurer le soutien technique et de maintenir ces logements abordables.

Au total, la Mission Old Brewery compte 332 unités pour loger les gens dans le besoin.